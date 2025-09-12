El Ayuntamiento de Cabra destina 50.000 euros a la realización de reformas y mejoras en el CEIP ‘Carmen de Burgos’

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado este mediodía junto al delegado municipal de Educación, Javier Fernández, y el director del centro, Jesús Gómez, el Colegio de Educación Infantil y Primaria -CEIP- ‘Carmen de Burgos’ donde el Ayuntamiento de Cabra ha invertido 50.000 euros en varias reformas y obras de mejora recogidas en el Plan Extraordinario para el Mantenimiento de Colegios ‘Mejoramos tu cole’, dotado con 200.000 euros que han permitido realizar actuaciones de conservación en todos los centros educativos públicos egabrenses.

“La práctica totalidad de los colegios de Cabra tienen más de medio siglo, lo que obliga a desarrollar acciones de mantenimiento casi continuas debido a las lógicas necesidades que presentan estos edificios tanto por el uso como por su antigüedad”, ha manifestado Priego, quien ha subrayado que el Consistorio “es sensible a esta circunstancia y, en el marco de sus competencias, ha venido realizando a lo largo de los últimos meses una gran apuesta para que el entorno donde se desarrolla la actividad docente se encuentre en el mejor estado posible de cara al inicio del nuevo curso escolar”.

Así, en el ‘Carmen de Burgos’ se ha llevado a cabo una reforma integral en los dos baños ubicados en el ala norte de la planta segunda del edificio “que se encontraban en muy mal estado”. Concretamente, los trabajos se han dirigido a actualizar y renovar las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, así como las carpinterías “sustituyendo las interiores de madera y las ventanas exteriores, revestimientos de paramentos y concluyendo con la instalación de nuevos sanitarios y griferías”, ha explicado el máximo responsable municipal.

El presupuesto final ha sido de 46.284 euros, “a lo que hay que sumar una inversión más -4.177 euros- dirigida a la colocación de rejas en un total de 13 ventanas de la planta baja del edificio con el objetivo de reforzar la seguridad del centro”, ha añadido el alcalde.

El Plan ‘Mejoramos tu Cole’ “pretende dar respuesta a problemas y demandas que nos transmiten desde los propios centros, a cuyos equipos directivos agradezco la colaboración, la labor y la comunicación constante que mantienen con el Ayuntamiento”, ha afirmado el primer edil.

Todo ello, al término de esta semana en la que ha dado inicio “con total normalidad” un nuevo curso escolar para un total de 1.402 alumnos de Infantil -402- y Primaria -1.000- de la ciudad. “Quiero desear a toda la comunidad educativa egabrense que este curso sea fructífero y se desarrolle sin contratiempos”, ha señalado Fernando Priego, quien ha puesto de relieve “la excelencia en la enseñanza que se lleva a cabo en los centros egabrenses, lo que nos convierte en referente del ámbito educativo en el centro de Andalucía puesto que Cabra cuenta con oferta desde Infantil hasta formación profesional o universitaria”.