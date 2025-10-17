El Ayuntamiento de Cabra culmina las actuaciones de reparación y mejora en el paraje natural de la Fuente del Río

El Ayuntamiento de Cabra ha finalizado los trabajos de mejora ejecutados en el emblemático paraje de la Fuente del Río, afectado por las lluvias torrenciales provocadas por la DANA que impactó en la ciudad en otoño de 2024. El alcalde, Fernando Priego, junto a los delegados municipales de Urbanismo, Alfonso Vergillos, y de Obras y Servicios, Carmen Cuevas, han visitado este enclave natural para comprobar el resultado de las intervenciones.

Los daños se centraron principalmente en el suelo del paraje, con superficie de albero, donde se detectaron surcos, regueros y zonas de encharcamiento que dificultaban el drenaje y generaban acumulación de árido y suciedad. Para su reparación, se ha sustituido el pavimento por otro del mismo material, modificado y compactado, adecuando además las pendientes y las zonas de evacuación para mejorar la resistencia ante lluvias y avenidas de agua, manteniendo a su vez la coherencia estética y paisajística del entorno.

Estas obras han contado con una inversión total de 33.847 euros, financiadas a través de la subvención concedida por la Junta de Andalucía tras la declaración de situación excepcional aprobada por el Consejo de Gobierno el 5 de noviembre de 2024, lo que ha permitido devolver a la Fuente del Río sus condiciones óptimas de uso y conservación.

Durante la visita, el alcalde ha destacado “el buen resultado de unos trabajos que acometimos en nuestro compromiso con el mantenimiento de zonas verdes y parajes históricos como éste, o como el Paseo Alcántara-Romero, que se encuentra ya en obras, a fin de mantenerlos y conservarlos debidamente ante la afluencia masiva de personas que vienen aquí a disfrutar del ocio, a pasear y a visitar estos auténticos monumentos naturales”.

Junto a la reparación del pavimento, el Ayuntamiento también ha llevado a cabo una actuación botánica complementaria, con un presupuesto cercano a los 7.000 euros, consistente en la poda y saneamiento de especies, el realce de parterres, la plantación de nuevas variedades ornamentales y la mejora estética del conjunto vegetal del recinto.

El primer edil ha subrayado que “esta actuación forma parte de la apuesta decidida del equipo de Gobierno por mantener y embellecer los espacios verdes y públicos de la ciudad”. En este sentido, ha avanzado que “en la Fuente del Río seguiremos actuando, además de con los cuidados periódicos y habituales, con una importante inversión de 250.000 euros a través del Plan de Actuación Integrado ‘Cabra Crece Contigo’, aprobado dentro de la convocatoria de fondos europeos EDIL, que permitirá implantar un espectáculo luminotécnico para realzar su valor como bien de interés natural y paisajístico en nuestra comarca”.