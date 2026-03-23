El Ayuntamiento de Cabra convoca el XXXIX Concurso Nacional de Fotografías de la Semana Santa

La imagen ganadora será el cartel anunciador de la Semana Santa de Cabra 2027

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Feria y Fiestas y en colaboración con la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, convoca el XXXIX Concurso Nacional de Fotografías de la Semana Santa de Cabra, un certamen ya consolidado en el calendario cultural y cofradiero de la ciudad y que tiene como objetivo poner de relieve la riqueza artística, patrimonial y emocional de esta celebración.

Las fotografías deberán reflejar aspectos representativos de la Semana Santa egabrense de 2026, valorándose especialmente la calidad artística y técnica, el impacto visual, la creatividad y la capacidad de transmitir los valores propios de esta celebración, declarada de Interés Turístico Nacional.

Los trabajos pueden presentarse en la Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra hasta el 16 de noviembre de 2026 -a las 14.15 horas-, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria, entre ellos el formato, tamaño y presentación anónima bajo lema, garantizando así la objetividad del fallo del jurado.

Se establecen un total de cuatro premios, destacando el primero de ellos, dotado con 700 euros, cuya obra será además la imagen oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Cabra en el año 2027. El segundo premio estará dotado con 300 euros, el tercero con 200 euros y el cuarto con 150 euros. El jurado estará integrado por representantes institucionales, técnicos especializados y miembros del ámbito cultural y cofrade.

La convocatoria completa está disponible en la sección ‘Concursos y premios’ de la página web del Ayuntamiento de Cabra (https://cabra.eu/concursos-y-premios/), así como en las dependencias de la Delegación de Feria y Fiestas.