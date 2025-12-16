El Ayuntamiento de Cabra constituye el Consejo Local de Salud

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado la primera reunión del Consejo Local de Salud, un órgano de participación y coordinación que nace con el objetivo de impulsar, planificar y evaluar las políticas municipales de salud, desde una perspectiva transversal y participativa.

La sesión tuvo lugar este lunes en el Salón de Plenos del Consistorio, lo que sirvió como punto de partida para el desarrollo del II Plan Local de Salud, abordando la metodología de trabajo y la propuesta de creación de distintos grupos de trabajo en función de las líneas estratégicas recogidas en este documento.