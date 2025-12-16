El Ayuntamiento de Cabra constituye el Consejo Local de Salud

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado la primera reunión del Consejo Local de Salud, un órgano de participación y coordinación que nace con el objetivo de impulsar, planificar y evaluar las políticas municipales de salud, desde una perspectiva transversal y participativa.
La sesión tuvo lugar este lunes en el Salón de Plenos del Consistorio, lo que sirvió como punto de partida para el desarrollo del II Plan Local de Salud, abordando la metodología de trabajo y la propuesta de creación de distintos grupos de trabajo en función de las líneas estratégicas recogidas en este documento.
El Consejo Local de Salud se configura como un espacio de encuentro, diálogo y cooperación entre la administración local y los distintos agentes implicados en la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía, dando cabida en su composición a cargos públicos municipales, portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales técnicos de distintas áreas municipales, personal sanitario, así como colectivos, asociaciones y entidades vinculadas al ámbito de la salud y la participación ciudadana.
Este órgano permitirá coordinar acciones, detectar necesidades, proponer iniciativas y reforzar el trabajo conjunto en materias como la prevención, la promoción de hábitos de vida saludables y la mejora de la calidad de vida de la población egabrense, postulándose como una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de salud comunitaria basado en la participación, la corresponsabilidad y el trabajo en red entre administraciones, profesionales y ciudadanía.