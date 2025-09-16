El Ayuntamiento de Cabra conmemora la Semana Europea de la Movilidad sostenible con actividades de concienciación

Hasta el próximo lunes, 22 de septiembre, se conmemora la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, una cita que a nivel continental pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, también, a través de nuestra forma de movernos. Con tal motivo, la Delegación de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Cabra, en colaboración con otras concejalías como la de Deportes, promueve una serie de actividades que persiguen “concienciar sobre la importancia de favorecer métodos de movilidad más eficientes, saludables y respetuosos con el entorno urbano y natural”, tal y como ha afirmado la responsable de Movilidad Sostenible, María José Romero.

De este modo, desde esta Área municipal se ha diseñado una serie de propuestas dirigidas a que la ciudadanía, y especialmente en su segmento infantil, “tome conciencia sobre el cuidado de los espacios compartidos donde coexistimos las personas, las actividades y las distintas modalidades de transporte”, ha explicado la edil, quien ha incidido en que la utilización de medios de movilidad alternativos y sostenibles, como los eléctricos, el transporte público o los desplazamientos en bicicleta o a pie “contribuye a conseguir un entorno urbano con mayor equidad social, seguridad vial y con menos ruido y emisiones”.

El domingo 21 de octubre tendrá lugar una nueva edición del Día de la Bicicleta Egabrense, una jornada repleta de actividades que comenzará a las 10.00 horas con la inscripción gratuita de participantes en una ruta en bicicleta con salida a las 11.00 horas desde la Plaza de España. Un itinerario “para todas las edades y capacidades”, ha señalado Romero, en el que se invita a participar tanto con bicicleta como con patines, siendo obligatorio el uso del casco. La llegada, de nuevo en el mismo punto, está prevista para las 12.00 horas desarrollándose actividades lúdicas y recreativas entre las que se realizará un sorteo de una bicicleta entre los dorsales participantes.

Por último, el lunes 22 de octubre, Día Mundial Sin Coche, la ciudadanía egabrense podrá utilizar de manera gratuita el servicio de autobús urbano como colofón a esta Semana Europea de la Movilidad.