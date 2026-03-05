El Ayuntamiento de Cabra concede ayudas para adaptar viviendas de personas mayores o dependientes: 39 familias se beneficiarán del programa municipal

El Ayuntamiento de Cabra ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad y habitabilidad de viviendas en el municipio. En total, 39 familias egabrenses se beneficiarán de este programa municipal de Adaptación Funcional de Viviendas, que cuenta con una dotación económica de 70.000 euros y que tiene como objetivo facilitar que personas mayores o en situación de dependencia puedan continuar viviendo en sus hogares con mayor autonomía y seguridad.

La iniciativa, correspondiente al ejercicio 2025 y que se ejecutará a lo largo de 2026, fue presentada por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, quien explicó los detalles de una línea de subvenciones dirigida a mejorar la accesibilidad dentro del hogar mediante diferentes actuaciones de adaptación y equipamiento.

Un programa municipal para mejorar la accesibilidad en el hogar

Durante su comparecencia, el alcalde recordó que este programa forma parte de la estrategia municipal en materia de vivienda. En concreto, se integra dentro de las diez líneas estratégicas impulsadas por el equipo de Gobierno local para abordar las dificultades relacionadas con el acceso y las condiciones de la vivienda.

Según explicó Priego, la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales tanto a nivel nacional como local. “La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de la sociedad española y también lo es en Cabra”, señaló el regidor, quien destacó que, pese a las limitaciones competenciales de los ayuntamientos en este ámbito, el consistorio busca impulsar medidas que contribuyan a mejorar la habitabilidad de los hogares.

En este sentido, el alcalde subrayó la importancia de actuar desde la administración local con las herramientas disponibles. “Tenemos que poner en marcha todo aquello que esté a nuestro alcance para facilitar la habitabilidad de las viviendas y que las personas puedan permanecer en ellas”, afirmó.

Adaptaciones en viviendas y adquisición de equipamiento técnico

De las 39 ayudas concedidas, la mayor parte se destinará a obras de adaptación en viviendas particulares. En total, 19 familias llevarán a cabo actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad dentro del hogar.

Estas intervenciones incluyen principalmente la sustitución de bañeras por platos de ducha, una de las reformas más demandadas en viviendas con personas mayores o con movilidad reducida. También se contemplan trabajos como la ampliación de marcos de puertas para facilitar el paso de sillas de ruedas o carritos, así como la adaptación de interruptores y otros elementos domésticos para hacerlos más accesibles.

Tal y como explicó el alcalde, estas actuaciones están pensadas para responder a necesidades concretas relacionadas con la movilidad dentro de la vivienda. Según detalló, se trata de intervenciones que buscan “facilitar el paso de sillas de ruedas o carritos, o la adaptación de interruptores y otros elementos domésticos para mejorar la accesibilidad”.

Además de las obras en viviendas, el programa también contempla ayudas destinadas a la adquisición de equipamiento técnico. En este apartado se han concedido cinco subvenciones para la compra de dispositivos como camas articuladas, grúas o colchones antiescaras, elementos que contribuyen a mejorar el cuidado diario de personas con movilidad reducida o en situación de dependencia.

A estas ayudas se suman otras cinco de carácter extraordinario, destinadas a situaciones de siniestro o catástrofe en el hogar. Estas subvenciones están orientadas a colaborar en la recuperación de viviendas afectadas por este tipo de incidentes, permitiendo a las familias realizar actuaciones necesarias para restablecer condiciones adecuadas de habitabilidad.

Procedimiento para ejecutar las actuaciones

Tras la concesión de las ayudas, las familias beneficiarias deberán solicitar la correspondiente licencia de obra para poder llevar a cabo las actuaciones previstas o adquirir el equipamiento subvencionado. Según indicó el alcalde, este trámite cuenta con una ventaja adicional para los solicitantes.

En palabras de Priego, la licencia necesaria para ejecutar las obras “se encuentra prácticamente bonificada por el Ayuntamiento”, lo que facilita que los beneficiarios puedan realizar las adaptaciones con menores costes administrativos.

Este procedimiento forma parte del proceso habitual de ejecución de las ayudas municipales, que exige cumplir los requisitos técnicos y administrativos antes de iniciar las actuaciones en los hogares.

Un doble objetivo: bienestar social y actividad económica local

El programa municipal de Adaptación Funcional de Viviendas no solo persigue mejorar la calidad de vida de las personas mayores o dependientes, sino que también busca generar un impacto positivo en la economía local.

Según explicó el alcalde, esta línea de subvenciones responde a un doble objetivo. Por un lado, “Persigue un doble objetivo, por un lado, facilitar que las personas mayores o dependientes puedan continuar viviendo en sus hogares, evitando en muchos casos la necesidad de trasladarse a una residencia”, señaló.

Por otro lado, el programa también contribuye a dinamizar el tejido empresarial de la ciudad. Muchas de las obras y servicios asociados a estas adaptaciones son realizados por empresas y profesionales locales, lo que repercute en la generación de actividad económica.

En este sentido, el regidor añadió que estas actuaciones también permiten “generar actividad económica y empleo en el tejido empresarial local, ya que muchas de estas intervenciones son realizadas por empresas y profesionales de la propia ciudad”.

Inversión municipal en políticas de vivienda

La convocatoria actual cuenta con una dotación de 70.000 euros, una cifra que el alcalde destacó como superior a la habitual desde la puesta en marcha de este programa.

Según detalló Priego, la inversión total destinada a esta línea de ayudas durante el actual mandato corporativo supera ya los 200.000 euros. Además, anunció que el presupuesto municipal de 2026, cuya aprobación está prevista en pleno, incluirá una nueva partida destinada a este programa.

Esta previsión se enmarca dentro de una estrategia más amplia de políticas públicas relacionadas con la vivienda. De acuerdo con los datos aportados por el alcalde, la inversión global en este ámbito podría alcanzar cerca de un millón de euros.

Una iniciativa consolidada entre la ciudadanía

Desde su puesta en marcha, este programa municipal ha tenido una notable acogida entre los vecinos de Cabra. El alcalde señaló que las ayudas han permitido ya a numerosas familias adaptar sus viviendas a las necesidades derivadas de la edad o de situaciones de dependencia.

En palabras de Priego, estas subvenciones “han sido muy bien acogidas desde su puesta en marcha y ya están ayudando a cientos de familias egabrenses a adaptar sus hogares para poder seguir viviendo en ellos”.

El responsable municipal concluyó destacando que el Ayuntamiento continuará reforzando este tipo de políticas en el futuro. Según afirmó, tanto la vivienda como el empleo forman parte de los principales retos que afronta el municipio.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para afrontarlos”, indicó el alcalde, en referencia a la continuidad de programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

En este contexto, las ayudas para la adaptación funcional de viviendas se consolidan como una de las iniciativas municipales orientadas a favorecer la autonomía personal, mejorar la accesibilidad de los hogares y apoyar a las familias que conviven con situaciones de dependencia.