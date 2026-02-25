El Ayuntamiento de Cabra cede el espacio de la unidad de estancias diurnas a la Asociación de Alzhéimer Egabrense

El acuerdo permitirá a ADAE consolidar su actividad, optar a plazas concertadas y ampliar la atención a personas enfermas y sus familias

El Ayuntamiento de Cabra ha formalizado este martes la firma del convenio para la cesión gratuita, durante un periodo de cuatro años, de los espacios que la Asociación de Alzhéimer Egabrense -ADAE- viene ocupando en el Centro Municipal Integrado -CMI-, un acuerdo que permitirá reforzar y consolidar la labor sociosanitaria que desarrolla esta entidad en beneficio de las personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias.

En el acto han estado presentes el alcalde de Cabra, Fernando Priego, la delegada municipal de Sanidad, Rosi Lama, y la presidenta de ADAE, Carmen Mangas, junto a miembros de la asociación y del equipo profesional que atiende a los usuarios del centro.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que “hoy es un día importante, largamente esperado, porque culmina un expediente que era necesario para dar estabilidad jurídica y administrativa a la labor que ADAE viene desarrollando desde hace años en el Centro Municipal Integrado”. Priego ha subrayado que esta cesión “es clave para que la asociación pueda acceder a más recursos y atender a un mayor número de personas que necesitan los cuidados especializados que ofrece”.

El primer edil ha puesto de relieve la trayectoria de ADAE, señalando que “la asociación ha dado vida a este espacio municipal durante años, realizando una labor social y sanitaria extraordinaria”. En este sentido, ha resaltado “el cariño, la atención y la profesionalidad con la que se cuida a las personas enfermas de alzhéimer, así como el apoyo imprescindible que se presta a sus familias y cuidadores que encuentran aquí, en muchas ocasiones, el único respiro posible”.

Fernando Priego ha recordado que el alzhéimer “es una enfermedad especialmente cruel, no solo para quien la padece, sino también para quienes conviven día a día con ella”, y ha agradecido a ADAE “su esfuerzo, su compromiso y su vocación altruista, que hacen de esta asociación un recurso absolutamente necesario para nuestra ciudad”.

Por su parte, la presidenta de ADAE, Carmen Mangas, ha mostrado su satisfacción por la firma del convenio, tras un proceso que “ha requerido mucha paciencia y constancia, pero en el que siempre hemos creído porque creemos firmemente en este proyecto”. Mangas ha señalado que esta nueva etapa “abre la puerta a ampliar la atención a la población egabrense, facilitar el acceso a plazas concertadas y generar más empleo, ofreciendo además precios más asequibles para las familias”.

La presidenta ha querido destacar el papel del equipo profesional de la entidad, afirmando que “detrás de este proyecto hay un grupo de profesionales que son quienes realmente hacen posible el cuidado diario de las personas usuarias”, y ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento para “seguir avanzando de la mano, con el objetivo de convertirnos en un referente aún mayor en la atención al alzhéimer”.

Durante el acto, el alcalde ha anunciado asimismo que Carmen Mangas será reconocida institucionalmente como ‘Mujer del Año’, con motivo del Día Internacional de la Mujer, “por su trayectoria incansable y su dedicación ejemplar, no sólo hacia las personas enfermas de alzhéimer, sino también hacia nuestros mayores”.