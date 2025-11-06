El Ayuntamiento de Cabra avanza en la construcción de la sede de la Banda de Música y el nuevo Centro Cívico de la Barriada

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado las obras que el Ayuntamiento viene ejecutando en dos inmuebles de titularidad municipal, como son la sede de la Banda de Música de Cabra y el futuro Centro Cívico de la Barriada. Dos actuaciones que “suponen una importante mejora en materia de infraestructuras culturales y sociales para el conjunto de la ciudad”, según el primer edil.

En el caso del edificio de la Banda de Música, los trabajos constructivos “avanzan a buen ritmo” con el objetivo de “adaptarlo a las necesidades del uso docente y de ensayo musical que esta institución desarrolla”, ha explicado Priego. En concreto, estará compuesto de tres plantas -sótano, baja y primera planta- que permitirán “dotar a la Banda de unas instalaciones más amplias, modernas y funcionales”.

En este sentido, el máximo responsable municipal ha asegurado que “en pocos meses será una realidad un proyecto que iniciamos hace más de un año y que ha atravesado distintas vicisitudes, marcadas por los problemas de estabilidad del terreno que se detectaron en una fase preliminar de la obra y que obligaron a modificar el proyecto inicial”.

Ante el presidente de la Banda de Música de Cabra, Rafael Sabariego, Priego ha querido “agradecer la paciencia, la comprensión y la colaboración que esta asociación ha mostrado durante todo el proceso, conscientes de que las obras han afectado a su actividad habitual, pero siempre entendiendo que el resultado final supondrá una mejora sustancial en las condiciones de su trabajo diario y en la calidad del espacio del que disfrutan”.

Posteriormente, los responsables municipales se han desplazado hasta la Plaza José Solís, donde se ubica el futuro Centro Cívico de la Barriada, acompañados por el presidente de la asociación de vecinos ‘San Francisco’, Joaquín Moreno, y varios miembros de su Junta Directiva. En palabras del alcalde, el proyecto “responde a una demanda vecinal con la que nos comprometimos y que hoy se está haciendo realidad tras superar distintas dificultades administrativas y técnicas”.

El nuevo centro contará con tres plantas comunicadas mediante ascensor, destinando el sótano a zona de almacenaje, la planta baja a dependencias como sala de usos múltiples y cocina, y la primera planta a despachos y un aula-taller para actividades formativas y lúdicas.

Priego ha destacado que “las asociaciones de vecinos son una prioridad para este equipo de Gobierno, ya que se convierten en interlocutores esenciales para conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía”, señalando que en este caso concreto “esta cercanía se hace más patente aún ya que incluso la propia asociación participó activamente en la redacción del proyecto, incorporando al diseño las indicaciones y aportaciones que nos hicieron llegar”.

El alcalde ha subrayado que “aunque quedan varios meses para ver finalizado el edificio, su ejecución marca un paso decisivo hacia la mejora de las dotaciones en esta zona de la ciudad, donde seguimos trabajando con nuevos proyectos que reforzarán la cohesión y la calidad de vida en la Barriada”.

Durante su intervención, el primer edil ha manifestado que “la mejora y creación de nuevos equipamientos municipales es una prioridad para este equipo de Gobierno”, destacando que, junto a las actuaciones en la sede de la Banda de Música y el futuro Centro Cívico de la Barriada, “también se están ultimando proyectos de carácter logístico, cultural, social y turístico que reforzarán la red de infraestructuras de Cabra”.

Así, Priego ha señalado avances como la transformación del antiguo matadero en un centro logístico municipal, la rehabilitación del antiguo Molino del Duque, cuyas obras comenzarán en 2026 “para convertirlo en Oficina de Turismo y espacio multifuncional”, o el Centro de Formación y Empresas, donde “además de habilitar un aula para cursos de formación profesional, se están ultimando los detalles para acoger las sedes de distintas asociaciones sanitarias locales”.

Asimismo, ha anunciado que entre los próximos proyectos a ejecutar con fondos europeos figura la ampliación de una nueva planta de la Estación de Autobuses, destinada a equipamiento social. “Hoy demostramos con hechos que seguimos invirtiendo en infraestructuras útiles que mejoran la calidad de vida de nuestras asociaciones, entidades y vecinos”, ha concluido el alcalde.