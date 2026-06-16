El Ayuntamiento de Cabra apuesta por una participación ciudadana más amplia, aunque mantiene el carácter consultivo de los procesos vecinales

El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana amplía los mecanismos de intervención de la ciudadanía, incorpora presupuestos participativos y refuerza las consultas públicas, pero deja las decisiones finales en manos de los órganos representativos.

La participación ciudadana se ha convertido en uno de los grandes retos de las administraciones públicas en las últimas décadas. La demanda social de una mayor implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos ha llevado a numerosas instituciones a desarrollar mecanismos que permitan complementar la democracia representativa con fórmulas de participación directa. En este contexto se enmarca el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cabra, una norma que regula los derechos, procedimientos y órganos destinados a facilitar la intervención de vecinos, asociaciones y colectivos en la vida pública municipal.

La propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cabra está en periodo de exposición al publico y se puede consultar en este enlace.

El texto, fundamentado en la Constitución Española, la legislación estatal de régimen local y la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía, establece un amplio catálogo de instrumentos participativos y reconoce el derecho de la ciudadanía a intervenir en la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de determinadas políticas públicas municipales.

Entre sus principales objetivos figuran el desarrollo efectivo del derecho a la participación ciudadana, la promoción de la transparencia en la gestión pública, el fortalecimiento del tejido asociativo local, la mejora de los procedimientos administrativos y la creación de espacios de encuentro entre la administración y la ciudadanía.

Un reglamento adaptado a la normativa andaluza

El reglamento recoge expresamente los principios establecidos por la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía y adapta al ámbito local mecanismos ya contemplados por dicha normativa autonómica.

La norma reconoce como sujetos de participación no solo a los vecinos y vecinas inscritos en el padrón municipal, sino también a asociaciones, federaciones, fundaciones, clubes deportivos sin ánimo de lucro, organizaciones representativas y plataformas ciudadanas o movimientos sociales sin personalidad jurídica, siempre que desarrollen su actividad en el municipio y cumplan los requisitos establecidos.

Esta amplitud supone uno de los aspectos más destacados del texto, al abrir la participación institucional a formas organizativas más allá de las asociaciones tradicionales.

Asimismo, el reglamento incorpora la utilización de medios telemáticos y tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para facilitar el acceso de la ciudadanía a los procesos participativos, promoviendo espacios digitales de información, consulta y debate.

Cuatro grandes procesos de participación

El reglamento identifica cuatro grandes modalidades de participación ciudadana.

La primera es la deliberación participativa, entendida como un proceso de debate público destinado a conocer opiniones, argumentos y propuestas antes de la adopción de determinadas políticas públicas o instrumentos de planificación municipal.

La segunda modalidad es la participación en la elaboración de los presupuestos municipales mediante procesos de presupuestos participativos, a través de los cuales la ciudadanía puede formular propuestas y participar en la priorización de determinadas partidas económicas relacionadas con bienes corrientes, servicios, transferencias e inversiones.

La tercera modalidad corresponde a las consultas populares, mediante diferentes instrumentos diseñados para conocer la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de competencia municipal.

Finalmente, el reglamento contempla la participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y en la elaboración de normas municipales, incorporando mecanismos de consulta pública previa y audiencia durante la tramitación de reglamentos y ordenanzas.

Presupuestos participativos: una herramienta incorporada al sistema municipal

Uno de los aspectos más relevantes del reglamento es la incorporación expresa de los presupuestos participativos.

La norma establece que el Ayuntamiento promoverá procesos participativos destinados a que vecinos, asociaciones y colectivos legalmente constituidos puedan formular propuestas y participar en la priorización del destino de una parte de los recursos municipales.

El objetivo declarado es atender las necesidades reales de la población, incrementar la transparencia en la adopción de decisiones y facilitar el seguimiento y la evaluación de los compromisos adquiridos.

Sin embargo, el reglamento no fija porcentajes mínimos del presupuesto que deban someterse a participación ni establece una cuantía económica concreta reservada a este mecanismo, dejando su desarrollo sujeto a futuros acuerdos y procedimientos específicos.

Consultas populares para conocer la opinión ciudadana

El reglamento dedica un amplio apartado a las consultas populares, concebidas como instrumentos destinados a recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés público de competencia municipal.

Entre las modalidades previstas figuran las encuestas y sondeos, las audiencias públicas, los foros de participación, los paneles ciudadanos, los jurados ciudadanos y las consultas participativas locales.

Las audiencias públicas permitirán a personas, entidades y colectivos afectados por una determinada política pública exponer sus opiniones antes de que se adopte una decisión municipal.

Los foros de participación servirán como espacios de debate y reflexión entre responsables municipales y ciudadanía.

Por su parte, los paneles ciudadanos funcionarán como espacios temporales de información y consulta sobre asuntos de interés público, mientras que los jurados ciudadanos tendrán como finalidad analizar y evaluar acciones, proyectos o programas desarrollados por el Ayuntamiento.

El reglamento también regula las consultas participativas locales mediante sistemas de votación de carácter no referendario, destinadas a conocer la opinión de sectores o colectivos concretos sobre cuestiones que afecten a la vida ordinaria del municipio.

Iniciativas ciudadanas con requisitos de apoyo

La norma contempla la posibilidad de que los propios ciudadanos impulsen procesos participativos.

Para promover una deliberación participativa o una consulta participativa local será necesario reunir un mínimo de 300 firmas válidas más un porcentaje adicional equivalente al 5 % de los habitantes mayores de 16 años inscritos en el padrón municipal.

Cuando la consulta afecte únicamente a una parte concreta del municipio, el apoyo requerido deberá alcanzar al menos el 10 % de los vecinos mayores de 16 años del ámbito afectado.

Estas iniciativas deberán ser dirigidas a la Alcaldía, que tramitará el procedimiento conforme a los requisitos establecidos en el reglamento y en la legislación autonómica.

Participación en la elaboración de normas municipales

Otro de los elementos destacados es la regulación de la participación ciudadana durante la elaboración de reglamentos y ordenanzas.

El texto establece que, con carácter previo a la aprobación de nuevas normas municipales, deberá realizarse una consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento.

Durante este trámite, la ciudadanía podrá pronunciarse sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad de la regulación, los objetivos perseguidos y las posibles alternativas existentes.

Además, cuando la futura norma afecte a derechos e intereses de terceros, se prevé la realización de trámites de audiencia e información pública para facilitar la presentación de observaciones y propuestas.

Derechos de información y acceso a la actividad municipal

El reglamento dedica un capítulo completo a garantizar el derecho de información de la ciudadanía.

Entre otros aspectos, reconoce el derecho a acceder a la documentación municipal, a conocer el estado de tramitación de procedimientos administrativos en los que exista interés legítimo, a consultar acuerdos adoptados por los órganos municipales y a recibir información sobre la actividad de la administración local.

Asimismo, se establece la publicidad de las convocatorias y órdenes del día de los plenos municipales, así como la difusión de los acuerdos adoptados mediante los canales informativos municipales y la página web institucional.

Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrán solicitar el envío telemático de convocatorias y órdenes del día de los órganos colegiados de carácter público.

Participación en plenos y órganos municipales

El reglamento contempla también mecanismos de intervención de las entidades ciudadanas en la actividad institucional.

Las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrán intervenir en determinadas comisiones informativas cuando sean convocadas para exponer su posición sobre asuntos concretos.

Igualmente, podrán solicitar participar en sesiones plenarias cuando hayan intervenido previamente en la tramitación administrativa de asuntos incluidos en el orden del día y obtengan la correspondiente autorización de la Presidencia.

La norma mantiene además la figura del Defensor o Defensora de la Vecindad como instrumento destinado a canalizar las quejas y demandas de la ciudadanía.

Un sistema participativo amplio, pero consultivo

A pesar de la amplitud de los mecanismos recogidos, el propio reglamento establece expresamente que todos los medios de participación tienen carácter consultivo.

Esto significa que los resultados obtenidos en consultas, deliberaciones o procesos participativos no tienen carácter vinculante para los órganos municipales competentes.

No obstante, la norma prevé que dichos órganos puedan adherirse previamente a los resultados de un proceso participativo y obliga a motivar las decisiones adoptadas cuando se valore el resultado de determinadas consultas.

La regulación busca así compatibilizar los instrumentos de participación directa con el principio de representación política que corresponde a los órganos democráticamente elegidos.

Una apuesta por la participación institucional

El Reglamento de Participación Ciudadana de Cabra configura un modelo amplio de intervención vecinal en los asuntos públicos, alineado con la legislación andaluza y con las tendencias actuales de fortalecimiento de la democracia participativa.

La norma incorpora nuevos mecanismos de consulta y deliberación, amplía el reconocimiento de los actores sociales que pueden intervenir en la vida pública local y refuerza las obligaciones municipales en materia de transparencia e información.

Al mismo tiempo, mantiene el principio de que las decisiones finales corresponden a los órganos representativos del Ayuntamiento, configurando un sistema donde la participación ciudadana actúa como elemento de consulta, propuesta y seguimiento de las políticas públicas municipales.