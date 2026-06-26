El Ayuntamiento de Cabra abre el plazo para solicitar casetas particulares para las Fiestas de septiembre de 2026

El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de julio y contempla un máximo de seis casetas de carácter público

La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes destinadas a la instalación de casetas particulares con motivo de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra 2026. El periodo de recepción de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 10 de julio y permitirá a personas físicas, colectivos, instituciones, agrupaciones y entidades interesadas optar a la explotación de estos espacios durante la celebración festiva, prevista entre los días 3 y 8 de septiembre.

Según las bases establecidas por el Consistorio, las solicitudes podrán formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cabra o, en el caso de las personas físicas, mediante el Registro General municipal, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:15 horas. El plazo concluirá el 10 de julio de 2026 a las 14:15 horas.

La convocatoria contempla la instalación de un máximo de seis casetas particulares, todas ellas de carácter público y abierto. Estos espacios estarán distribuidos en zonas diferenciadas para carpa, cocina y terraza, con el objetivo de facilitar su funcionamiento durante los días oficiales de la feria.

Las bases reguladoras también establecen una serie de requisitos que deberán cumplir las casetas adjudicatarias. Entre ellos figura la obligación de mantener una estética tradicional de feria, permanecer abiertas durante todo el periodo oficial de celebración y disponer de los servicios necesarios para su funcionamiento, incluyendo barra, cocina con tapas, mesas y sillas. Asimismo, la gestión de cada caseta deberá recaer directamente sobre la persona o entidad adjudicataria.

En cuanto a la documentación requerida, los solicitantes deberán presentar el modelo oficial de solicitud junto con la fotocopia del CIF de la entidad o del DNI del solicitante. Además, será necesario aportar un boceto de la fachada y un croquis con la distribución prevista de la caseta, así como un proyecto de programación y funcionamiento.

La convocatoria exige igualmente la presentación de las correspondientes declaraciones responsables relacionadas con el cumplimiento de las bases y de la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria, laboral y de Seguridad Social. De esta forma, el Ayuntamiento busca garantizar que todas las instalaciones cumplan con las condiciones exigidas para su correcta actividad durante la celebración de la feria.

Otro de los aspectos recogidos en las bases hace referencia a la fianza, fijada en 200 euros. Este importe deberá abonarse únicamente una vez que las casetas hayan sido adjudicadas, por lo que no será necesario realizar este pago en el momento de presentar la solicitud.

La Delegación de Feria y Fiestas también recuerda que las autorizaciones tendrán carácter intransferible. En consecuencia, no estará permitido el traspaso de las casetas a terceras personas o entidades, especialmente cuando el destino sea distinto al autorizado inicialmente.

Respecto al procedimiento de adjudicación, el Ayuntamiento señala que la valoración de las solicitudes se llevará a cabo conforme a criterios de objetividad, transparencia y concurrencia competitiva. Entre los elementos que se tendrán en consideración figuran el cumplimiento de las bases en ediciones anteriores y el resto de requisitos establecidos en la convocatoria.

En el supuesto de que fuera necesario resolver empates entre solicitudes que cumplan las condiciones exigidas, las bases prevén la celebración de un sorteo público. Este acto está fijado para el día 13 de julio a las 14:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cabra.

La apertura de este procedimiento marca el inicio del proceso administrativo para configurar uno de los espacios tradicionales de la Real Feria y Fiestas de Cabra 2026. Las casetas particulares forman parte de la oferta festiva prevista para los días de celebración y su instalación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en la convocatoria municipal.