El Ayuntamiento culmina la transformación integral de la avenida González Meneses tras una inversión superior a los 534.000 euros

La segunda fase de remodelación, financiada a través del PFEA, completa la renovación de una de las principales arterias urbanas de la ciudad y genera 1.300 jornales

El Ayuntamiento de Cabra ha culminado la transformación integral de la avenida González Meneses con la finalización de la segunda fase de las obras de remodelación de esta importante vía urbana. La actuación, desarrollada con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha supuesto una inversión de 334.716 euros en esta segunda etapa y eleva la inversión total realizada en los dos últimos años por encima de los 534.000 euros.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado la avenida para comprobar el resultado de unos trabajos que han permitido completar la mejora integral de esta arteria de la ciudad. La intervención da continuidad a una primera fase ejecutada el pasado año, cuando el Ayuntamiento destinó 200.000 euros a la remodelación de un primer tramo comprendido entre la esquina del Centro de Salud ‘Matrona Antonia Mesa Fernández’ y el Parque ‘Alcántara-Romero’, hasta las inmediaciones del parque de mayores del P3.

Con esta segunda actuación, que ha contado con una inversión de 334.716 euros, se ha completado prácticamente la renovación de toda la avenida González Meneses. Según explicó el alcalde durante la visita, los trabajos han abarcado desde las inmediaciones del Campo Chico hasta el final de la vía, así como desde la esquina del Paseo y los grupos de viviendas hasta el Centro de Salud.

El objetivo principal de la intervención ha sido mejorar la funcionalidad y la seguridad de esta importante vía urbana. En este sentido, Fernando Priego señaló que la actuación ha permitido “homogeneizar toda esta importante arteria de nuestra ciudad, mejorando los acerados, ampliando sus dimensiones en aquellos tramos en los que resultaban reducidos y reforzando la seguridad del tránsito peatonal”.

Las obras han incluido además el asfaltado de la avenida, la renovación de la red de agua y la mejora de las acometidas domiciliarias, actuaciones destinadas a modernizar las infraestructuras existentes y optimizar los servicios urbanos que presta esta zona de la ciudad.

Uno de los aspectos destacados de la remodelación ha sido la incorporación de nuevo arbolado a lo largo de la avenida. Esta medida busca mejorar las condiciones de sombra y confort climático en un espacio urbano que, hasta ahora, presentaba una elevada exposición al sol. El alcalde destacó la importancia de esta actuación dentro de la estrategia municipal de sostenibilidad y adaptación climática.

“Cuando los árboles crezcan, ganaremos un paseo fresco e importante para nuestra ciudad”, manifestó Priego, quien enmarcó esta iniciativa dentro de la estrategia municipal de plantación de árboles en el casco urbano para avanzar en sostenibilidad y adaptación climática.

La actuación también ha contemplado la instalación de un sistema de riego por goteo para el nuevo arbolado, garantizando así su mantenimiento y desarrollo. Asimismo, se ha ejecutado una solera de hormigón de 15 centímetros en los acerados y se ha realizado un acabado final con solería de baldosas de terrazo granallado en color gris, una mejora que, además de incrementar la funcionalidad de los espacios peatonales, contribuye a reforzar la imagen urbana de la avenida.

La remodelación de la avenida González Meneses representa una de las inversiones urbanas más relevantes desarrolladas en esta zona durante los últimos años. Fernando Priego subrayó que, sumando las dos fases ejecutadas, el Ayuntamiento ha destinado más de 534.000 euros a la transformación de esta vía durante los dos últimos ejercicios.

A esta inversión se suma, según recordó el regidor, la rehabilitación realizada al inicio del presente mandato corporativo en el espacio del P3, situado en el entorno de la propia avenida. Una actuación que, según indicó, respondía a las necesidades de una zona que “necesitaba estas inversiones” y cuya mejora “formaba parte de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno”.

Además de las mejoras urbanísticas y de infraestructuras, la intervención ha tenido un impacto directo en el empleo local. La segunda fase de remodelación ha generado 1.300 jornales, reforzando el papel del Programa de Fomento de Empleo Agrario como herramienta para la creación de puestos de trabajo y para la ejecución de proyectos de mejora urbana.

En este contexto, el alcalde destacó la relevancia del programa para el desarrollo de la ciudad, asegurando que permite “seguir transformando todos los barrios y muchos rincones de nuestra ciudad, mejorando las condiciones para el disfrute y la vida cotidiana de todos nuestros vecinos”.

Aunque el grueso de la actuación ya ha finalizado, el Ayuntamiento tiene previsto acometer algunos ajustes puntuales para completar definitivamente la intervención. Según explicó Fernando Priego, todavía quedan pendientes varias actuaciones menores relacionadas con elementos urbanos y de movilidad.

Entre ellas figura el traslado de varias farolas que actualmente se encuentran situadas en mitad del acerado. Para ello, previamente se han ejecutado las canalizaciones necesarias que permitirán su reubicación. Asimismo, también está previsto el desplazamiento de algunos árboles que, según han trasladado diversos vecinos, podrían dificultar la entrada y salida de vehículos en determinados inmuebles.

El alcalde quiso igualmente dirigirse a los residentes de la zona para agradecer la comprensión mostrada durante el desarrollo de los trabajos y reconocer las molestias derivadas de una actuación de esta envergadura. En este sentido, pidió disculpas por las incidencias ocasionadas durante la ejecución de las obras y mostró su satisfacción por el resultado alcanzado.

“El resultado es muy satisfactorio, no sólo para los vecinos, sino para todos los ciudadanos de Cabra que transitamos por esta vía”, concluyó Fernando Priego tras la visita realizada a la avenida González Meneses, una actuación que pone fin a un proceso de remodelación integral desarrollado en dos anualidades y que ha supuesto una inversión superior a los 534.000 euros para la mejora de una de las principales arterias urbanas de la ciudad.