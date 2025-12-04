El Ayuntamiento culmina la convocatoria 2024 del PFEA con la renovación integral del segundo tramo de la calle Redondo Marqués

El alcalde, Fernando Priego, y el delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, han anunciado la finalización de la última actuación incluida en el Programa de Fomento del Empleo Agrario –PFEA– 2024. Se trata de la pavimentación y renovación del saneamiento en el segundo tramo de la calle Redondo Marqués, poniendo colofón a una convocatoria integrada por 14 actuaciones y una inversión global cercana a 1,6 millones de euros.

En concreto, esta intervención ha contado con un presupuesto total de 184.631 euros, permitiendo unificar el pavimento de la calle con el modelo estético y constructivo utilizado en la renovación de la Plaza de España, “logrando así una imagen homogénea y plenamente integrada desde la trasera del Ayuntamiento hasta la confluencia con las calles Llanete Calvillo, Arquilla y Doña Leonor”, ha explicado el primer edil, quien ha destacado que “el pavimento anterior presentaba un notable deterioro, con piezas sueltas y problemas de resbaladicidad, lo que hacía necesaria una actuación completa”.

Los trabajos han consistido en la sustitución del firme existente por un nuevo pavimento compuesto por baldosas de granito formando un damero, en negro y blanco, todo ello sobre una nueva solera de hormigón. Se han renovado igualmente todas las acometidas domiciliarias, la red enterrada de los imbornales y la instalación de recogida de aguas pluviales, quedando inutilizada la antigua conducción de fibrocemento. Además, la obra incluye la renovación completa de la red de saneamiento “que previamente discurría por el centro de la calzada con tubería de hormigón”, ha apuntado Priego.

En términos de empleo, la actuación ha generado 545 jornales, con una inversión en mano de obra de 101.325 euros, además de 68.848 euros en materiales, contribuyendo así a la finalidad social del PFEA “como herramienta de apoyo a trabajadores del régimen agrario”, ha señalado.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que esta actuación “completa la transformación del centro histórico y la modernización de este espacio urbano, siguiendo la línea de obras útiles, necesarias y pensadas para mejorar la vida de nuestros vecinos que desarrollamos a través del PFEA”.

Priego ha subrayado que este programa “sigue siendo una pieza esencial para avanzar en la renovación de infraestructuras básicas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo”, agradeciendo la colaboración institucional y el trabajo del personal técnico y operarios municipales.

A modo de balance, el máximo responsable municipal ha afirmado que “2025 ha sido un año de importantes avances en todos los barrios de la ciudad”, adelantando que el Ayuntamiento “seguirá impulsando con el PFEA 2025 actuaciones que permitan continuar mejorando calles, redes y espacios públicos, siempre con el objetivo de que Cabra sea una ciudad más accesible, cohesionada y con mejores servicios”.

En concreto, la próxima convocatoria cuenta con un total de 13 actuaciones previstas y un presupuesto que supera los dos millones de euros, “una cuantía histórica que nos coloca a las puertas de un año histórico para Cabra, con un esfuerzo inversor sin precedentes que dará lugar a una importante transformación de la ciudad”, ha avanzado Priego, adelantando que en los primeros meses del año también comenzarán las primeras actuaciones incluidas en el Plan de Actuación Integrada -PAI- ‘Cabra Crece Contigo’, con un presupuesto global de 10,5 millones de euros procedentes de fondos europeos.