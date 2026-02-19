El Ayuntamiento avanza en la autorización para la apertura de un Burger King que prevé crear 25 empleos

El Ayuntamiento anuncia la conclusión de los trámites administrativos para la instalación de un nuevo restaurante de la cadena multinacional, con una inversión superior al millón de euros

La ciudad de Cabra contará en los próximos meses con un nuevo establecimiento de la cadena multinacional Burger King®. Así lo ha anunciado el alcalde, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Desarrollo Local, Toñi García, tras concluir los trámites administrativos previos necesarios para la implantación del restaurante en el municipio.

El proyecto contempla una inversión superior al millón de euros y la creación de alrededor de 25 puestos de trabajo directos, configurando un equipo compuesto por un gerente, encargados de turno y operarios. Estas funciones abarcarán desde la coordinación de las distintas áreas del negocio hasta la supervisión y ejecución de las tareas necesarias para su correcto funcionamiento.

Durante la comparecencia pública, el regidor calificó el anuncio como “una gran noticia para Cabra” y subrayó que el interés de la firma responde al contexto de crecimiento que experimenta la localidad. En palabras de Priego, el hecho de que “una firma de referencia internacional como Burger King® se haya fijado en nuestra ciudad para ubicar un nuevo establecimiento dice mucho del potencial de Cabra, de su crecimiento sostenido en los últimos años y del interés que comienza a despertar en franquicias de este nivel y reconocimiento”.

Empleo juvenil y oportunidades laborales en Cabra

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su impacto en el mercado laboral local. El alcalde incidió en que la implantación del restaurante supone “una oportunidad estratégica” en materia de empleo, al generar nuevas posibilidades de inserción profesional para vecinos del municipio.

“Detrás de este proyecto hay oportunidades laborales que podrán beneficiar a personas desempleadas de nuestra ciudad, especialmente jóvenes que buscan su primera experiencia profesional o vecinos que necesitan una oportunidad de inserción en el mercado laboral”, afirmó Priego durante su intervención.

La creación de 25 puestos de trabajo directos sitúa a esta inversión como una de las actuaciones empresariales más relevantes anunciadas en los últimos meses en Cabra. La estructura organizativa prevista incluye perfiles de responsabilidad y coordinación, así como puestos operativos vinculados al servicio diario del establecimiento.

Ampliación de la oferta de ocio y restauración

Además del impacto en el empleo, el Ayuntamiento ha puesto el foco en la ampliación de la oferta de ocio y restauración en la ciudad. Según explicó el alcalde, la llegada del nuevo restaurante permitirá diversificar las alternativas disponibles para la ciudadanía.

“El ocio también será otro de los aspectos que resultarán favorecidos con este nuevo proyecto”, señaló, ya que “se amplía la oferta de restauración y se genera una nueva alternativa de disfrute para la ciudadanía, muy especialmente para nuestra juventud, que demanda espacios de encuentro en su propia ciudad”.

En este sentido, el Consistorio enmarca la iniciativa dentro de una estrategia más amplia de dinamización urbana, orientada a reforzar los servicios disponibles para los vecinos sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

Proyección exterior y atracción de inversiones

El alcalde también destacó el posible efecto tractor que podría derivarse de la implantación de una franquicia internacional en Cabra. Según manifestó, la presencia de una marca de estas características puede influir en la percepción externa del municipio como destino de inversión.

“Contar con una franquicia de estas características puede servir como ‘efecto llamada’ para otras firmas que estén valorando implantarse en Cabra, reforzando nuestra posición como ciudad atractiva para la inversión y contribuyendo al crecimiento del tejido empresarial local”, explicó.

En esta línea, Priego aseguró que la inversión anunciada “no llega por casualidad”, sino que responde a estudios de mercado previos. El alcalde detalló que Cabra reúne una serie de características que la posicionan como enclave estratégico dentro de la comarca.

“Somos una ciudad sanitaria de referencia, con un hospital que presta servicio a toda la comarca; una ciudad universitaria, con jóvenes que estudian, que se forman y que aportan dinamismo y energía a nuestras calles, y también una ciudad comercial, con tradición empresarial y con emprendedores valientes que han levantado negocios durante generaciones”, expuso.

Estas condiciones, según el primer edil, habrían sido determinantes en la decisión de la empresa de avanzar en su implantación en la localidad.

Tramitación administrativa y colaboración institucional

El anuncio se produce tras la finalización de los trámites administrativos previos, un paso imprescindible para que el proyecto pueda desarrollarse en los próximos meses. Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la coordinación técnica y administrativa que ha permitido culminar esta fase.

Priego agradeció expresamente “la disposición y confianza de la empresa al apostar por Cabra”, así como “el trabajo riguroso y coordinado de la Oficina Técnica y de la Delegación de Desarrollo Local, que han tramitado con diligencia todo el procedimiento administrativo, y de la empresa local propietaria de los terrenos para que este proyecto pueda ver la luz en los próximos meses”.

La colaboración entre las distintas áreas municipales y la empresa promotora ha sido, según el comunicado oficial, un elemento clave para que el proceso haya avanzado conforme a los plazos previstos.

Un paso más en la estrategia de desarrollo local

En su intervención, el alcalde situó la futura apertura del restaurante dentro de la estrategia municipal de crecimiento y modernización. “Cabra sigue avanzando, sumando oportunidades y generando confianza con cada nuevo proyecto empresarial que se implanta en nuestra ciudad, suponiendo un paso más en la estrategia de crecimiento, modernización y desarrollo que venimos impulsando desde el Ayuntamiento”, señaló.

Asimismo, avanzó que el equipo de gobierno continuará trabajando en la atracción de nuevas inversiones y en la generación de empleo. “Seguiremos trabajando para atraer inversión, crear empleo y ofrecer más y mejores servicios a nuestros vecinos, porque Cabra está en positivo, Cabra está creciendo y Cabra avanza cuando lo hacemos juntos”, concluyó.

La apertura del nuevo Burger King® en Cabra, prevista para los próximos meses tras la culminación de los trámites administrativos, se perfila, así como una iniciativa con impacto en el empleo, la oferta de restauración y la proyección económica de la ciudad. Con una inversión superior al millón de euros y 25 puestos de trabajo directos, el proyecto se integra en la hoja de ruta municipal orientada a consolidar el desarrollo local y reforzar el atractivo del municipio como destino para nuevas iniciativas empresariales.