El Ayuntamiento aprueba un expediente urbanístico que permitirá una importante inversión industrial en Cabra y la generación de medio centenar de empleos

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha informado de la aprobación por parte del Ayuntamiento de una importante licencia de obras para el desarrollo de una nueva inversión industrial de la empresa Green Cold en la ciudad, una actuación que refuerza el crecimiento del tejido productivo local y la generación de empleo “Es una fantástica noticia, porque significa que la industria egabrense sigue creciendo y que esta inversión viene acompañada de la creación de alrededor de medio centenar de puestos de trabajo”, ha afirmado el primer edil, quien ha relacionado este anuncio con la dinámica de desarrollo económico que vive la ciudad, recordando los 25 nuevos empleos que se generarán con la llegada de Burger King a Cabra

Asimismo, ha avanzado que el Consistorio trabaja actualmente en otros expedientes relevantes vinculados al crecimiento empresarial e industrial de Cabra, “que iremos dando a conocer conforme vayan aprobándose”, tal y como ya avanzó en la apertura oficial del Centro de Desarrollo Universitario de la Universidad de Córdoba en la ciudad.

Por último, Fernando Priego ha querido agradecer “la confianza de la empresa Green Cold en Cabra y su apuesta por el crecimiento socioeconómico de la ciudad”, insistiendo en que la creación de empleo “es la mejor noticia que podemos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas”.