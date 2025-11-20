El Ayuntamiento anuncia que suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás en Cabra

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha comparecido este mediodía para aclarar la postura del Ayuntamiento respecto a los proyectos de plantas de biometano que podrían implantarse en el término municipal, con el objetivo de “desmentir informaciones falsas y presentar las medidas que se están adoptando para garantizar la legalidad y la protección del interés general”.

Así lo ha afirmado el primer edil, quien ha avanzado que “el equipo de Gobierno y el Grupo Municipal Popular apoya la suspensión temporal de posibles plantas de biogás, en el marco de la legalidad vigente, y que desde hace meses se encuentra en tramitación un Plan Especial de Instalación de Energías Renovables que permitirá ejecutar dicha suspensión con seguridad jurídica”.

El máximo responsable municipal ha explicado que el Consistorio ha financiado y licitado la elaboración de un avance del Plan Especial, que ya ha sido entregado, y cuya tramitación “se iniciará en las próximas semanas con transparencia y participación ciudadana». Además, se han solicitado informes técnicos y jurídicos “para asegurar que los acuerdos que se adopten se ajusten a la Ley y no generen responsabilidades civiles o penales”, ha apuntado.

“Queremos ser claros: este Ayuntamiento no ha tramitado, autorizado ni aprobado ningún proyecto de energías renovables, ni parques fotovoltaicos, que dependen en gran parte de instancias superiores, ni plantas de biogás, cuya instalación requiere hasta diez trámites previos, incluyendo exposición pública y aprobación por Pleno”, ha subrayado Priego.

Igualmente, el alcalde ha reiterado que los informes de compatibilidad urbanística emitidos por el Ayuntamiento “se limitan a indicar si los suelos consultados son compatibles con los usos solicitados, y que en ningún caso implican concesión de licencias ni derechos de ejecución”, siendo rotundo al asegurar que “es absolutamente falso que se estén tramitando proyectos por la puerta de atrás”.

Priego ha insistido en que la postura del Ayuntamiento es firme y clara desde un principio. “Renovables sí, pero no de cualquier forma, ni en cualquier lugar, ni a cualquier precio, y todo ello siempre que no afecten al interés general ni comprometan la salud o la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha sentenciado.

Por último, el alcalde ha condenado la difusión de bulos, noticias falsas y ataques contra la Administración local, recordando que los proyectos han llegado a Cabra “como consecuencia de la estrategia nacional y europea de soberanía energética”, y que el Ayuntamiento “trabaja para ordenar, regular y limitar su implantación con todas las herramientas legales disponibles”.