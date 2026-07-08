El Ayuntamiento abre la licitación para gestionar las casetas Municipal y Joven de la Real Feria y Fiestas 2026: solicitudes hasta el 16 de julio

El Ayuntamiento de Cabra pone en marcha el procedimiento para adjudicar la explotación de las barras de la Caseta Municipal y la Caseta Joven con motivo de la Real Feria y Fiestas 2026. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 16 de julio, mientras que la subasta pública se celebrará el día 17.

El Ayuntamiento de Cabra ha iniciado el procedimiento de licitación para la adjudicación de la gestión de las barras de la Caseta Municipal y la Caseta Joven de cara a la celebración de la Real Feria y Fiestas 2026, un evento que tendrá lugar del 3 al 8 de septiembre en honor a María Santísima de la Sierra. La convocatoria, impulsada por la Delegación de Feria y Fiestas, establece un proceso de concurrencia mediante subasta pública y fija como fecha límite para la presentación de solicitudes el próximo 16 de julio, mientras que la adjudicación se resolverá el 17 de julio.

Según se recoge en la convocatoria, ambos procedimientos se tramitan mediante licencia de uso común especial de bien de dominio público, en régimen de concurrencia, a través de un sistema de subasta pública por pujas al alza. Las contrataciones abarcarán los días oficiales de la Feria, del 3 al 8 de septiembre, aunque las personas adjudicatarias podrán utilizar las instalaciones en los días previos para las labores de montaje y, posteriormente, para el desmontaje.

En lo referente a las condiciones económicas, el Ayuntamiento establece una oferta mínima diferente para cada uno de los espacios. En el caso de la Caseta Municipal, la cantidad mínima se fija en 1.059,46 euros, mientras que para la Caseta Joven el importe de salida será de 529,73 euros. En ambos casos, las ofertas deberán presentarse al alza sobre estas cantidades.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta las 14:15 horas del 16 de julio a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cabra o mediante cualquiera de los sistemas previstos en la normativa de procedimiento administrativo. Junto con la solicitud será necesario aportar la documentación requerida, entre la que se incluye una fotocopia del DNI, la acreditación de la representación cuando proceda, una declaración responsable de no estar incursas en prohibición para contratar y otra declaración responsable que acredite estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Local, autonómica y estatal, así como con la Seguridad Social.

La subasta pública y la adjudicación definitiva de ambos procedimientos tendrán lugar el 17 de julio de 2026, a las 12:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cabra. La adjudicación recaerá sobre la persona licitadora que presente la oferta económica más elevada respecto al tipo mínimo establecido para cada una de las casetas.

Una vez formalizada la adjudicación, la persona adjudicataria deberá abonar, como mínimo, el 50 % del importe durante el día hábil siguiente a la notificación. El 50 % restante deberá ingresarse antes del 20 de agosto. Además, será obligatorio constituir una garantía definitiva equivalente al 4 % del precio final ofertado, cuya fecha máxima de presentación también queda fijada en el 20 de agosto.

La convocatoria también recoge las principales obligaciones que deberán cumplir quienes resulten adjudicatarios de la explotación de las barras. Entre ellas figuran la contratación de un seguro de responsabilidad civil, la prestación del servicio en condiciones adecuadas de limpieza, salubridad e higiene, el cumplimiento de la normativa laboral y sanitaria vigente y la disponibilidad de personal con carné de manipulador de alimentos. Asimismo, será obligatorio hacer pública la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y exhibir de forma visible la lista de precios de los productos ofertados.

Desde la Delegación de Feria y Fiestas también se recuerda que estas autorizaciones tienen carácter estrictamente personal y, por tanto, no podrán ser transmitidas bajo ningún concepto. Además, será necesaria la presencia personal de la persona adjudicataria al frente de la actividad durante el desarrollo del servicio. Del mismo modo, las barras estarán sujetas a inspección municipal durante la celebración de la Real Feria y Fiestas.

La apertura de este procedimiento permite planificar con antelación uno de los servicios habituales de la programación festiva de Cabra, estableciendo un calendario que concentra durante el mes de julio tanto la recepción de solicitudes como la resolución de la adjudicación, mientras que los pagos y la constitución de la garantía deberán completarse antes del inicio de la feria, previsto para el mes de septiembre.