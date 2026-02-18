El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para los Talleres Comunitarios 2026 con actividades en todos los barrios

El programa, impulsado por las delegaciones de Políticas Sociales e Igualdad y Mujer, ofrecerá propuestas formativas y de bienestar en centros cívicos y núcleos rurales durante todo el año.

El Ayuntamiento de Cabra ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de los Talleres Comunitarios 2026, una iniciativa que volverá a desarrollarse en distintos puntos del municipio con el objetivo de reforzar el bienestar físico, mental y emocional de la ciudadanía, así como fomentar la participación social y la cohesión entre vecinos y vecinas. La convocatoria arranca este jueves, 19 de febrero, y las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en el Centro Municipal de Servicios Sociales, tanto en horario de mañana como de tarde.

La delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cabra, Encarnación Priego, presentó esta nueva edición destacando la consolidación del programa dentro de la acción social municipal. Según explicó, los Talleres Comunitarios se han convertido en “uno de los pilares de la acción social municipal” y cada año registran una notable acogida por parte de la ciudadanía.

Durante su comparecencia, Priego subrayó que el objetivo principal del programa es promover el bienestar integral de las personas participantes “al tiempo que se favorece la participación social, la convivencia, la igualdad de oportunidades y la cohesión entre vecinos y vecinas”. La edil enmarcó esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer las políticas públicas de carácter social y a acercarlas a la realidad cotidiana de la población egabrense.

Uno de los aspectos destacados de la edición 2026 es su carácter descentralizado. Las actividades no solo se desarrollarán en el Centro Municipal de Servicios Sociales, sino también en distintos centros cívicos distribuidos por los barrios y núcleos rurales de la ciudad. Esta organización responde, según indicó la delegada, a la voluntad de “acercar la oferta formativa y social a toda la población, independientemente de su lugar de residencia”.

La programación contempla una oferta amplia y diversa. Entre las actividades previstas figuran talleres de manualidades creativas, orientados a “fomentar la creatividad y la socialización”; talleres de moda y costura, “tradicionalmente muy demandados y centrados en el aprendizaje práctico”; sesiones de gimnasia y bienestar, destinadas a “mejorar la movilidad, la salud y la autonomía personal”; y un taller de dietética y nutrición, “enfocado en la adquisición de hábitos saludables”.

A estas propuestas se suman otros talleres específicos promovidos desde las delegaciones de Políticas Sociales e Igualdad y Mujer, como los de actividad cognitiva y mental o los cursos de ganchillo. Estas iniciativas, en palabras de Priego, “estimulan las capacidades manuales e intelectuales y generan espacios de convivencia, apoyo y participación, contribuyendo a combatir la soledad no deseada”.

La delegada quiso poner especial énfasis en los talleres permanentes de memoria y memoria informatizada, que se desarrollan a lo largo de todo el año y que cuentan “prácticamente con la totalidad de sus plazas cubiertas debido a la alta demanda”. En este sentido, subrayó la necesidad de “continuar impulsando políticas públicas que promuevan el envejecimiento activo y la prevención del deterioro cognitivo”.

El calendario de los Talleres Comunitarios 2026 se estructurará en dos ciclos anuales. El primero se extenderá de febrero a junio, mientras que el segundo tendrá lugar entre octubre y diciembre. Con esta organización, el Ayuntamiento busca garantizar “la continuidad de la intervención social a lo largo del año y adaptándose al calendario y a las necesidades de las personas participantes”.

En cuanto al procedimiento de inscripción, el plazo comienza el jueves 19 de febrero en el Centro Municipal de Servicios Sociales. Además de la atención presencial, las personas interesadas pueden solicitar información detallada contactando telefónicamente a través del número 957 524 710.

Desde el Consistorio se insiste en que esta iniciativa forma parte de una línea de trabajo orientada a reforzar el papel de los servicios sociales en la vida diaria de la ciudadanía. Según afirmó la delegada, el Ayuntamiento continúa trabajando para que las políticas sociales sean “más cercanas, útiles y adaptadas a la realidad de nuestros vecinos y vecinas”, apostando por programas “que mejoren la calidad de vida, refuercen la cohesión social y fomenten la igualdad y el bienestar colectivo”.

En la recta final de su intervención, Priego animó a la ciudadanía a sumarse a esta nueva edición de los Talleres Comunitarios, señalando que “invertir en servicios sociales es invertir en personas y en el futuro de nuestra ciudad”.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Cabra vuelve a poner en marcha un programa que combina formación, bienestar y convivencia en distintos espacios del municipio. La descentralización de las actividades, la variedad de talleres y la organización en dos ciclos anuales configuran una propuesta que busca dar respuesta a diferentes intereses y necesidades, desde el fomento de hábitos saludables hasta la estimulación cognitiva y la creación de redes de apoyo comunitario.

La apertura del plazo de inscripción marca así el inicio de una edición que, como en años anteriores, aspira a implicar a vecinos y vecinas de distintos barrios y núcleos rurales en actividades que trascienden el aprendizaje técnico y se orientan también a fortalecer la vida comunitaria. La respuesta ciudadana en las próximas semanas determinará, una vez más, el alcance de un programa que se ha consolidado como una herramienta relevante dentro de las políticas sociales municipales.