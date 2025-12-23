El alcalde destaca que el Ayuntamiento cierra un 2025 marcado por la estabilidad institucional y el impulso transformador

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para realizar el balance del ejercicio 2025 en la entidad local, un año que, según ha declarado, “ha servido para reforzar la estabilidad del Ayuntamiento y consolidar una gestión solvente que nos permite mirar al futuro con ambición y seguridad”.

En este sentido, el primer edil ha asegurado que esta estabilidad se ve reflejada en ámbitos tan importantes como el económico, avanzando que Cabra ha cerrado 2025 con una tasa de paro un 1,2% inferior a la de 2024, un 2,1% menos que al inicio del mandato en 2023 y un 6,5% menos que en 2012, “datos que evidencian una evolución positiva sostenida en el tiempo”. A ello se suma que el Ayuntamiento se sitúa como el municipio con mayor gasto social por habitante de la provincia de Córdoba, el segundo de Andalucía y el noveno de toda España, “una realidad que habla de prioridades claras y de un modelo de ciudad centrado en las personas”.

Todo ello, ha señalado, permite proyectar el futuro inmediato con iniciativas estratégicas como el desarrollo del Plan de Actuación Integrada -PAI- ‘Cabra Crece Contigo’, que movilizará 10,5 millones de euros de fondos europeos, junto a cerca de medio centenar de proyectos ya en marcha o que comenzarán a ejecutarse en los próximos meses. Más de 3,7 millones en políticas activas de empleo

En materia de desarrollo local, el alcalde ha puesto el acento en el esfuerzo inversor realizado durante 2025, con más de 3,7 millones de euros destinados a políticas activas de empleo, formación y dinamización económica. “Nunca antes el Ayuntamiento de Cabra había alcanzado cifras tan elevadas en inversión directa para crear oportunidades laborales”, ha señalado, recordando que más de 2,3 millones de euros se han destinado a contrataciones directas de personas desempleadas.

A ello se suman escuelas taller, ayudas a pymes, apoyo al comercio local y la puesta en marcha de nuevos instrumentos como el Centro de Desarrollo Universitario, “porque creemos firmemente que el empleo es la base del bienestar y el principal motor del progreso de nuestra ciudad”.

La vivienda es otro de los aspectos destacados por Priego, lo que ha señalado como una de las grandes prioridades del presente y del futuro inmediato de la ciudad. El máximo responsable local ha avanzado que “2026 será un año histórico, ya que veremos la primera promoción de vivienda pública de titularidad municipal en la historia del Ayuntamiento de Cabra”, enmarcada en una estrategia que destinará entre 2025 y 2026 más de dos millones de euros a esta materia.

Entre las actuaciones destacadas figuran las obras de mejora en viviendas de protección oficial en distintos barrios, el convenio con VIMPYCA para la creación de cinco apartamentos de alquiler social en el PAU-R2, la mejora de la accesibilidad en el parque público de viviendas de AVRA o programas municipales como el de adaptación funcional de viviendas y las ayudas al alquiler joven, dotadas con cerca de 300.000 euros. “La vivienda es hoy uno de los principales retos sociales y estamos actuando con hechos y recursos”, ha afirmado.

Una de las ciudades más seguras

En cuanto a seguridad, el alcalde ha subrayado que Cabra continúa siendo “una de las ciudades más seguras de la provincia, de Andalucía y de España”, gracias a una estrategia “basada en la prevención y la inversión”.

Durante 2025 se han incorporado siete nuevos agentes a la Policía Local, se ha renovado la flota con dos nuevos vehículos, se ha mejorado la señalización vial y se ha implantado un sistema inteligente de videovigilancia con cerca de un centenar de cámaras distribuidas por la ciudad, además de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la Jefatura de la Policía Local. “La seguridad es un pilar esencial de la calidad de vida y no escatimamos esfuerzos para garantizarla”, ha indicado Priego.

Cabra, referente en políticas sociales

Otro de los pilares de la gestión municipal durante 2025 ha sido el bienestar social, una materia en la que “queremos seguir consolidando a Cabra como uno de los mejores lugares para vivir en el centro de Andalucía”, ha afirmado.

En este ámbito, el alcalde ha destacado las inversiones en infraestructuras deportivas y de ocio, el mantenimiento y mejora de zonas verdes con actuaciones en espacios emblemáticos como la Fuente del Río, el Parque Alcántara-Romero o la Ciudad de los Niños, así como la ampliación de servicios sociosanitarios con la implantación de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Centro Municipal Integrado.

En clave educativa, se han destinado más de 1,7 millones de euros a la mejora de los centros escolares, sumando el programa municipal ‘Mejoramos tu Cole’, inversiones de la Junta de Andalucía y actuaciones de la Diputación de Córdoba. Todo ello, junto a las políticas de servicios sociales, “permite atender a personas de todas las edades y mejorar su calidad de vida”, ha subrayado, destacando que se han llevado a cabo más de 4.300 intervenciones desde los Servicios Sociales municipales, que han concedido más de 100.000 euros en ayudas.

Igualmente, 2025 ha sido “un año especialmente relevante” en inversiones, con medio centenar de proyectos ejecutados o culminados. Entre ellos destacan las quince actuaciones incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario -PFEA-, con una inversión superior a 1,6 millones de euros, así como obras de mejora de la conectividad y accesibilidad urbana, como el nuevo vial de salida y adaptación urbana en la urbanización Pedro Garfias o el acerado verde que conecta la Vía Verde con la zona del Calvario por la antigua carretera de Doña Mencía.

“Son proyectos que transforman la ciudad y mejoran el día a día de los vecinos”, ha apuntado el alcalde.

Un año clave para la ciudad

“Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero tenemos la ilusión, la capacidad y el proyecto para seguir avanzando unidos, con esfuerzo y esperanza, porque Cabra y los egabrenses se merecen un futuro lleno de oportunidades”, ha asegurado Fernando Priego.

En esta línea, el alcalde ha concluido destacando que 2026 será “un año clave en la transformación de Cabra”, con proyectos estratégicos como la reforma integral del entorno de la ladera norte del barrio de la Villa, el Molino del Duque y las obras del puente del Junquillo, que “permitirán renovar y dinamizar uno de los principales accesos a la ciudad”.

A ello se suman otras actuaciones incluidas en el PAI ‘Cabra más ciudad’, como el nuevo campo de fútbol 7, la reforma integral de la avenida José Solís desde la Plaza de España hasta los arcos de la antigua calle Baena, la construcción de la segunda planta de la Estación de Autobuses o la mejora de la Plaza de Abastos. “Estamos hablando de un centenar de proyectos durante los próximos 12 meses que movilizarán más de 20 millones de euros de inversión”, ha finalizado Priego.