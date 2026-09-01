Dispositivo de seguridad y emergencias en Cabra para la Bajada de la Virgen de la Sierra y la Real Feria 2026: horarios, accesos y normas

El operativo municipal y coordinado de seguridad arranca el 4 de septiembre con atención especial al riesgo de incendios por altas temperaturas, modificaciones en los recorridos tradicionales y un plan específico para la Feria de Septiembre

El Ayuntamiento de Cabra ha hecho público este mediodía el diseño y los pormenores del dispositivo especial de seguridad, emergencias y movilidad que estará operativo con motivo de la tradicional Bajada de María Santísima de la Sierra, programada para el próximo viernes 4 de septiembre, así como para la celebración global de la Real Feria y Fiestas que transcurrirá del 3 al 8 de septiembre de 2026.

En la presentación oficial ante los medios de comunicación han estado presentes las autoridades locales y representantes de las distintas entidades implicadas: el alcalde de Cabra, Fernando Priego; el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, Francisco José Rojano; José Morales, en representación de la Hermandad de San Rodrigo Mártir, Costaleros de la Virgen de la Sierra; el teniente adjunto de la Guardia Civil de Lucena, José Manuel Morales; el jefe de la Policía Local de Cabra, Ignacio Ávila; el delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González; y la delegada de Feria y Fiestas, Rosario Lama.

La puesta en marcha de este plan busca dar respuesta organizativa y de protección ciudadana al incremento de desplazamientos y concentración de personas que se prevé durante estas jornadas festivas, declaradas de Interés Turístico Nacional. El punto álgido del despliegue asistencial y preventivo se situará a lo largo de la jornada del viernes 4 de septiembre, coincidiendo con el traslado de la imagen patronal desde su Santuario hasta el casco urbano, si bien las medidas de vigilancia y regulación vial se extenderán ininterrumpidamente durante todo el calendario de festejos.

Coordinación institucional y organismos implicados

Durante el acto institucional de presentación, el alcalde Fernando Priego ha querido poner en valor la articulación del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los servicios y las entidades cofrades. Según ha detallado el regidor, el operativo integra de manera coordinada a la Subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Cabra, INFOCA, agentes de Medio Ambiente, la agrupación de Protección Civil, Cruz Roja, servicios de seguridad privada, la Real Archicofradía y la Hermandad de San Rodrigo Mártir. Este engranaje institucional tiene como objetivo fundamental garantizar la fluidez y el desarrollo normalizado de las actividades.

En palabras manifestadas por Fernando Priego durante la comparecencia pública «ya han sido aprobados los planes de actuación de emergencias y protección civil correspondientes al Recinto Ferial y al espectáculo de fuegos artificiales, además de haberse coordinado medidas específicas con los caballistas y los servicios municipales de limpieza».

Este conjunto de herramientas técnicas establece los protocolos operativos de respuesta rápida, evacuación y protección en los puntos de mayor afluencia del municipio.

Prevención de incendios y recomendaciones sanitarias por altas temperaturas

Uno de los aspectos prioritarios abordados por la administración municipal respecto a la jornada de la Bajada del 4 de septiembre es la previsión meteorológica, que señala temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, combinadas con un elevado riesgo de incendio en el entorno natural por el que discurre la romería.

Ante estas condiciones, la presencia del dispositivo del dispositivo INFOCA se mantendrá de forma continuada en la zona del Picacho y a lo largo de todo el trayecto de la comitiva. A ello se sumarán medidas extraordinarias coordinadas desde el Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Carcabuey y la intervención sobre el terreno de los agentes de Medio Ambiente.

Por otra parte, la normativa para el espacio forestal del Santuario establece la prohibición de realizar acampadas. Desde la organización municipal se insta a la población a evitar cualquier conducta que pueda originar un fuego en el monte, haciendo especial hincapié en no abandonar colillas, residuos ni ningún tipo de material inflamable.

En este contexto de calor extremo y riesgo forestal, el primer edil ha realizado un llamamiento a la cautela ciudadana «es fundamental acudir correctamente hidratados, extremar todas las precauciones y cumplir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias».

Asimismo, Priego solicitó la «colaboración ciudadana y respeto a las normas y horarios establecidos durante todos los días festivos».

Transporte público, regulación del tráfico y accesos al Santuario

El traslado de los romeros hacia el Santuario de la Sierra durante la mañana del viernes 4 de septiembre dispondrá de una infraestructura de transporte público organizada por la Hermandad de San Rodrigo Mártir. La entidad habilitará una flota de 14 autobuses, servicio que estará acompañado por la flota de taxis del municipio.

La venta de billetes para los autobuses no se realizará de forma anticipada. Las taquillas abrirán a las 8.30 horas en las inmediaciones del Vado del Moro, saliendo el primer autobús hacia el paraje a las 9.00 horas. La organización aconseja a los asistentes efectuar el desplazamiento con suficiente antelación para evitar aglomeraciones en la carretera y facilitar el orden de la circulación, la cual se irá regulando a medida que las plazas de aparcamiento disponibles completen su capacidad.

En materia de control vial, las fuerzas de seguridad mantendrán puntos de vigilancia e inspección en tres áreas clave:

El propio Santuario.

La zona de la Nava.

La confluencia de la carretera con el camino de San Marcos.

Por contra, el acceso rodado a través del camino desde la Viñuela permanecerá completamente cortado al tráfico de vehículos.

Horarios de los actos religiosos y recorrido extraordinario

El esquema horario del viernes 4 de septiembre arrancará en el Santuario con la celebración de la misa de romeros a las 12.00 horas, seguida del rezo del rosario a las 15.15 horas. La salida formal de la Virgen de la Sierra desde el templo está fijada a las 16.00 horas.

El horario previsto para la llegada de la patrona a la Barriada se sitúa entre las 19.15 y las 19.30 horas. En ese punto se oficiará una eucaristía antes de continuar el camino hacia el casco urbano de la ciudad.

En la presente edición, la procesión de entrada incorporará un itinerario de carácter extraordinario con motivo del 75.º aniversario de la sanación de Julián Muñoz Lama, conocido popularmente como el ‘Niño del Milagro’. Por este motivo, la comitiva recorrerá las siguientes vías urbanas:

Avenida Párroco Francisco Ramírez Chamizo.

Avenida Santa María.

Calle Igualdad de Género.

Calle Cristóbal Colón.

Avenida de Andalucía.

En el transcurso de este desvío se llevará a cabo un acto conmemorativo ante el domicilio de Muñoz Lama. Tras completar este tramo, se estima que la llegada de la imagen a los Arcos de la calle Baena se produzca en torno a las 22.15 horas, si bien la hora exacta dependerá de la velocidad de avance de la comitiva.

Controles de tráfico en el casco urbano y aparcamientos disuasorios

Durante el transcurso de la Bajada y los días posteriores de feria, la Guardia Civil desplegará un operativo específico tanto en la comitiva como en la red de carreteras del término municipal de Cabra, actuando en coordinación con los restantes cuerpos policiales. De forma paralela, la Policía Local reforzará la presencia de patrullas y gestionará las modificaciones de circulación programadas en la zona urbana.

Sobre la movilidad en el centro de la ciudad, el delegado de Seguridad y Tráfico, Guillermo González, ha instado a la población a seguir una serie de pautas preventivas «evitar el acceso en vehículo al centro, utilizar los aparcamientos disuasorios y las zonas habilitadas, como el entorno del R2, y extremar las precauciones con objetos personales y viviendas ante la importante afluencia de visitantes».

Ordenación del Recinto Ferial, zona de botellón y traslado de la Feria del Mediodía

El dispositivo de seguridad se extenderá a la vigilancia de los recintos de ocio entre el 3 y el 8 de septiembre. En el Recinto Ferial se inspeccionará el cumplimiento de los horarios de las casetas y el posterior desalojo de las instalaciones, facilitando con ello la entrada de los equipos de limpieza pública.

En lo que respecta al espacio acotado para el botellón, este permanecerá abierto hasta las 3.00 horas de la madrugada y contará con dotación de limpieza y vigilancia de seguridad.

Por su parte, la Feria del Mediodía introduce como novedad su traslado a la plaza de España. Este espacio público deberá quedar libre de público al finalizar cada jornada a las 19.30 horas, permitiendo adecuar el entorno antes de la apertura nocturna de los establecimientos de la zona.

Asimismo, el recorrido de la tradicional Batalla de Flores, que se celebrará el sábado 5 de septiembre, estará acotado con vallas y bajo la supervisión de efectivos de la Policía Local y personal de seguridad privada, pidiéndose responsabilidad a los participantes y al público.

Llamamiento institucional al civismo

Para finalizar la comparecencia, Fernando Priego ha subrayado el carácter festivo y la proyección de las Fiestas de Septiembre de Cabra, declaradas de Interés Turístico Nacional. El alcalde ha resaltado que la trascendencia de esta cita requiere «un comportamiento cívico, alegre y respetuoso con María Santísima de la Sierra, con nuestras tradiciones, con el público y con las instituciones».

El regidor ha concluido invitando a vecinos y visitantes a sumarse a la agenda de actividades religiosas, culturales y festivas, recordando la necesidad de disfrutar de los actos «respetando las medidas extraordinarias y las indicaciones de los profesionales que integran el operativo».