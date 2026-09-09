Detenida un persona en Cabra durante la Feria con una veintena de dosis de cocaína, MDMA, marihuana y hachís

La Policía Nacional arrestó a un hombre en la zona del botellón de la Feria. Los agentes también intervinieron casi 300 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

La Policía Nacional ha detenido en Cabra a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de localizar entre sus pertenencias una veintena de dosis de diferentes sustancias estupefacientes. La actuación se produjo en la zona del botellón.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de septiembre, cuando varios agentes realizaban una patrulla a pie dentro del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las fiestas. Los funcionarios observaron a un grupo de personas que se separó de forma apresurada al percatarse de la presencia de los agentes.

Ante esta situación, los policías procedieron a identificar a uno de los integrantes del grupo. Durante el registro de sus pertenencias localizaron una papelina con una sustancia cuyas características coincidían con las de otras sustancias encontradas posteriormente entre las pertenencias del hombre detenido. Por estos hechos se formuló la correspondiente propuesta para sanción administrativa.

Cocaína, MDMA, marihuana y hachís

En el registro realizado al posteriormente arrestado, los agentes encontraron una veintena de dosis de distintas sustancias, entre ellas cocaína, MDMA, marihuana y hachís. Además, la Policía Nacional intervino dos teléfonos móviles y casi 300 euros en efectivo, distribuidos en billetes de diferente valor.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, al ser preguntado por los agentes sobre las sustancias y el dinero que llevaba consigo, el hombre reconoció que “se dedicaba a la venta de este tipo de sustancias”.

Tras estos hechos, los funcionarios procedieron a su detención en el lugar como presunto responsable de un delito contra la salud pública y fue trasladado posteriormente a dependencias policiales.

La Policía Nacional recuerda, además, que cualquier ciudadano puede comunicar de forma anónima información relacionada con el tráfico de drogas a través del correo electrónico antidroga@policia.es o mediante el apartado específico habilitado para este fin en la página web de la Policía.