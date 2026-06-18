Cultura a pie de barrio llevará teatro, música, flamenco, cine y danza a los barrios y núcleos rurales de Cabra durante todo el verano

La programación impulsada por el Ayuntamiento de Cabra ofrecerá 14 espectáculos gratuitos entre junio y agosto en plazas, parques y espacios públicos de la localidad

La cultura volverá a salir a las calles de Cabra este verano con una nueva edición del ciclo ‘Cultura a pie de barrio’, una iniciativa promovida por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que transformará plazas, parques, calles y espacios públicos en escenarios al aire libre para acercar las artes escénicas y musicales a todos los vecinos de la localidad.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, Maria Sierra Sabariego, ha presentado esta programación estival en el barrio de “El Cerro”, uno de los enclaves que acogerá actividades dentro de un calendario que se desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto. La propuesta contempla un total de 14 espectáculos gratuitos dirigidos a públicos de todas las edades y distribuidos por distintos barrios y núcleos rurales egabrenses.

Durante la presentación, Sabariego destacó la consolidación de una iniciativa que cada año cuenta con una importante respuesta ciudadana. Según señaló, este ciclo “es excelentemente acogido por toda la ciudadanía” y permite que “los barrios, las plazas, las calles y el Parque Alcántara Romero se conviertan en espacios escénicos durante las noches de verano”.

La responsable municipal explicó además que se trata de una campaña que la Delegación de Cultura pone en marcha cada verano en coordinación con diferentes espectáculos incluidos en la Red Andaluza de Teatros Públicos, de la que forma parte el Consistorio. En este sentido, expresó su confianza en que la edición de 2026 vuelva a convertirse en “un nuevo éxito” durante la temporada estival.

La programación reunirá propuestas de muy diversa índole, con presencia de teatro, clown, títeres, música, flamenco, jazz, cine al aire libre y danza, además de la participación de grupos locales y de la Asociación Banda de Música de Cabra. Sabariego subrayó que se trata de “espectáculos que nos permiten disfrutar del verano al aire libre y siempre, como nos gusta, con carácter gratuito”.

Asimismo, la delegada invitó tanto a los vecinos de Cabra como a quienes visitan la ciudad durante los meses estivales a participar en las diferentes actividades programadas, ya sea por motivos turísticos o por el regreso familiar propio de estas fechas.

Un verano repleto de actividades culturales

El ciclo arrancará el próximo 28 de junio con un concierto de los componentes más jóvenes de la Asociación Banda de Música de Cabra en la Fuente del Río, a partir de las 21:00 horas.

Ya en julio, la programación continuará el 9 de julio con la actuación de ‘El viento’ en la plaza Juan Soca del barrio de “El Cerro”. Posteriormente, el 15 de julio tendrá lugar un concierto solidario de la Asociación Banda de Música de Cabra en el Salón del Paseo Alcántara Romero.

El teatro cobrará protagonismo el 16 de julio con la representación de ‘Caricatos’ en la plaza Rubén Darío. Dos días después, el 18 de julio, Huertas Bajas será escenario de versiones musicales con ‘Trueno’.

La agenda cultural seguirá el 23 de julio con la obra ‘Yesterday’, de la compañía Manolo Carambolas, en la urbanización Pedro Garfias. Por su parte, el 30 de julio, la Plaza de España acogerá el concierto ‘Espacios’, de la compañía Nacho Vilar.

Flamenco, cine y danza para cerrar la programación

Las actividades continuarán durante el mes de agosto. El día 1 de agosto se celebrará una noche de verbena en Gaena. Posteriormente, los días 5 y 6 de agosto, el ciclo ofrecerá sesiones de ‘Cine al fresco’ con la proyección de la película Harold y el lápiz mágico (2024), primero en Gaena y posteriormente en Huertas Bajas.

El flamenco tendrá también un espacio destacado dentro de la programación. El 7 de agosto se celebrará una noche flamenca en la urbanización Blas Infante, mientras que el 22 de agosto la Plaza José Solís de la Barriada Virgen de la Sierra volverá a acoger una nueva cita dedicada a este género musical.

La danza llegará el 13 de agosto con el espectáculo ‘Alguien vendrá a buscarnos’, de la compañía Fernando Hurtado, que se representará en el Paseo Alcántara Romero.

Finalmente, el ciclo concluirá el 28 de agosto con la celebración del XIV Memorial Manuel Lama ‘El Paleto’, que tendrá lugar en el Centro Cívico del Barrio de Belén.

Con esta amplia programación, el Ayuntamiento de Cabra apuesta un verano más por acercar la cultura a todos los rincones del municipio, llevando propuestas artísticas gratuitas a barrios y núcleos rurales y convirtiendo el espacio urbano en un gran escenario abierto para vecinos y visitantes.