Culminan las obras de mejora del acerado y la calzada en calle Manuel Mora Mazorriaga con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Ayuntamiento de Cabra ha finalizado las obras de mejora del acerado y la calzada en la calle Manuel Mora Mazorriaga, una actuación incluida en la convocatoria 2024 del Programa para el Fomento del Empleo Agrario -PFEA-, que ha permitido acometer una reorganización integral de la vía y una mejora sustancial en la accesibilidad y seguridad para peatones y conductores de todo este entorno urbano. El coste total de la obra ha ascendido a 198.279 euros.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha visitado esta calle junto al delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, a fin de comprobar el resultado final de estos trabajos “que han hecho posible configurar una doble plataforma que dota al tramo auxiliar de la calle de un ancho medio de 2,50 metros para el tránsito de vehículos, incorpora una zona de aparcamiento lineal de 2 metros y acerados con anchura de hasta 1,80 metros, adaptados a la normativa de accesibilidad vigente”.

Además, en el lado este de la vía se ha procedido a renovar la red de aguas posicionándola en el interior del acerado “y no en el centro de la calzada, como se encontraba anteriormente”, ha apuntado Priego, lo que según el primer edil “facilitará futuras labores de mantenimiento y mejorará la eficiencia de las instalaciones”.

Finalmente, la intervención se ha completado con el asfaltado integral de toda la zona afectada, renovando su pavimentación y dotando a la calle de una imagen más moderna y funcional. “Se trata de una obra útil, que mejora la vida de los vecinos y vecinas del entorno, haciéndola más accesible, cómoda y segura”, ha afirmado el máximo responsable municipal, quien ha subrayado que gracias a este tipo de actuaciones “seguimos llegando a todos los barrios de Cabra, dando respuesta a las necesidades que se van detectando en cada zona de la ciudad”.

Priego ha valorado el PFEA como una herramienta “positiva en una doble vertiente, ya que además de la mejora que propicia en las infraestructuras de la ciudad también ofrece oportunidades de trabajo entre las personas desempleadas del sector agrario”. En concreto, esta actuación ha generado un total de 398 jornales.

Por último, el alcalde egabrense ha reiterado su compromiso de “seguir impulsando una ciudad más accesible, moderna y cohesionada, que avance desde la mejora continua de nuestro entramado urbano y, también, de los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía”, agradeciendo el esfuerzo de la Oficina Técnica del Consistorio en el desarrollo de los proyectos que componen este programa “que ha puesto en carga más de 1,6 millones de euros a lo largo de este año en nuestra ciudad, financiado por distintas administraciones”.