Corte de tráfico en la calle Tinte

Con motivo de las obras de reparación de un hundimiento existente en las inmediaciones del puente sobre el Río Cabra, se informa que a partir del lunes 6 de octubre, desde las 8 horas, se realizará un corte total de la calle Tinte, sin posibilidad de circular por la CO-6217.

Importante:

No se podrá acceder a la localidad por la CO-6217 .

. Los vecinos de Huertas de la Alcantarilla y Molino Hondón deberán acceder por la A-318 hasta la CO-6217.

y deberán acceder por la El acceso al EDAR de Cabra se realizará igualmente por la A-318 hasta la CO-6217

El tráfico permanecerá abierto en Plaza Vieja para vecinos de calle Tinte, Huertos y pasada San Sebastián.

El corte será permanente hasta la finalización de las obras.

La Policía Local trasmite a CabraNoticias que traslademos a nuestros lectores disculpas por las molestias y gracias por su comprensión.