Corte de tráfico en la calle Tinte

Con motivo de las obras de reparación de un hundimiento existente en las inmediaciones del puente sobre el Río Cabra, se informa que a partir del lunes 6 de octubre, desde las 8 horas, se realizará un corte total de la calle Tinte, sin posibilidad de circular por la CO-6217.
Importante:
- No se podrá acceder a la localidad por la CO-6217.
- Los vecinos de Huertas de la Alcantarilla y Molino Hondón deberán acceder por la A-318 hasta la CO-6217.
- El acceso al EDAR de Cabra se realizará igualmente por la A-318 hasta la CO-6217
- El tráfico permanecerá abierto en Plaza Vieja para vecinos de calle Tinte, Huertos y pasada San Sebastián.
El corte será permanente hasta la finalización de las obras.
La Policía Local trasmite a CabraNoticias que traslademos a nuestros lectores disculpas por las molestias y gracias por su comprensión.
En mayo estrenamos nuestro último trabajo documental ‘ Renovables forzosas’ ‘ y que dará la vuelta por la península alertando de la cara oculta de las renovables.
Deseando verlo.
Cuenta con nosotros si organizáis algo.
Estamos en Cabra. ¿Y vosotros?
Soy el autor del artículo. Me gustaría contactar con vosotros por si es posible organizar algún acto o charla sobre el asunto sangrante de los parques solares.
Estimado Francisco, a finales de mayo y durante los siguientes meses esperamos estrenar el documental en las localidades que nos han solicitado y reservado fechas para ello. Estamos a vuestra disposición al igual que del resto de asociaciones y localidades que quieran proyectar el documental. Tenéis más información de nuestros documentales en Bordonadafilms.com
Me gustaría hablar con usted . Mi teléfono es el 649018009.
Es bueno saber q ahi personas q estan por el pueblo..todos deberiamos hacer actos como estos y no callar..muy buena iniciativa!!
Gracias Adela. Si no reaccionamos seremos lo que quieren que seamos, un rebaño de ovejas.
El artículo se olvida de la ratio legis que da lugar a que los políticos legislen y sean permisivos, a sabiendas de qué prevarican, la maldita AGENDA 2030.