El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 aprobado por el Consejo de Gobierno destina 523 millones de euros en inversiones a la provincia de Córdoba, 96 millones más que en 2025, lo que la convierte en la provincia con mayor inversión por habitante de toda Andalucía. Entre las partidas más destacadas figura la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que recibirá más de 100 millones de euros, consolidando a Córdoba como el gran polo estratégico e industrial del Ejército español.

En la provincia, los municipios mejor parados son, sin duda, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil. Cabra nunca sale bien parada, gobierne quien gobierne, nuestro nivel de influencia donde se toman las grandes decisiones es muy mejorable.

“Estos presupuestos consolidan el compromiso del Gobierno andaluz con Córdoba, con su desarrollo económico, industrial y social”, destacó el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante la presentación junto al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y al delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina.

Un presupuesto récord para Andalucía

Las cuentas andaluzas de 2026 alcanzan un límite de gasto de 51.597,9 millones de euros, un 5,6% más que el año anterior. Dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto corresponde a la sanidad, con más de 16.000 millones (un incremento del 6,6%). Se trata, según la Junta, del presupuesto “más inversor de la historia de Andalucía”, con 6.413,8 millones en inversión global, un 10% más que en 2025.

Córdoba: el epicentro de la inversión territorial

Córdoba se lleva la mayor cuantía provincial en proporción a su población, lo que refuerza su papel como eje logístico y de innovación. La distribución territorial de las inversiones muestra una apuesta clara por el desarrollo de infraestructuras, la formación y el impulso agroindustrial.

Tabla 1. Principales partidas de inversión provincial (2026)

Área / Sector Inversión (€ millones) Municipios beneficiados destacados Base Logística Ejército de Tierra (BLET) 100,0 Córdoba capital, La Rinconada* Sanidad 39,4 Córdoba, Lucena, Priego, Villanueva de Córdoba Educación y FP 2,8 (nuevo CEIP) + 8,0 (bioclimatización) Priego, Cabra, Montilla, Lucena, Puente Genil Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 160,0 Rute, La Carlota, Pozoblanco, Santa Eufemia Empleo y Formación 9,5 Lucena, Montilla, La Rambla, Córdoba Fomento, Territorio y Vivienda 67,0 Cabra, Puente Genil, Montoro, Palma del Río Cultura y Patrimonio 6,0 Córdoba, Puente Genil Medio Ambiente y Sostenibilidad 4,4 Montilla, Añora, Alcaracejos, Cardeña Justicia y Administración Local 10,2 (PFEA) + varias obras judiciales Lucena, Montilla, Cabra, Priego de Córdoba TOTAL PROVINCIAL 523,0 —

La Base Logística: la joya de la corona

De los 523 millones destinados a Córdoba, 100 millones irán directamente a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que se levanta en terrenos de La Rinconada, a las afueras de la capital. Esta inversión, junto con los 4 millones previstos para el desarrollo urbanístico del suelo industrial anejo y 1,2 millones para concluir la tercera fase del área logística de Córdoba, refuerza el carácter transformador del proyecto.

Además, el presupuesto incorpora 4,6 millones adicionales en formación profesional específica vinculada a la Base Logística, con programas singulares que prepararán a los futuros técnicos en mantenimiento, robótica, automatización y logística avanzada.

“Se trata de una oportunidad histórica para Córdoba y para Andalucía, un proyecto que generará empleo cualificado y atraerá nuevas empresas tecnológicas al entorno de la Base”, subrayó Gómez Villamandos.

Sanidad y bienestar: inversiones en toda la provincia

La sanidad cordobesa recibirá 39,4 millones en inversiones. Entre los proyectos más relevantes figuran:

21,3 millones para eficiencia energética y energías renovables en centros hospitalarios.

para eficiencia energética y energías renovables en centros hospitalarios. 3,8 millones para la conclusión del nuevo edificio de consultas externas del Materno Infantil del Hospital Reina Sofía .

para la conclusión del nuevo edificio de consultas externas del . 2,6 millones para el nuevo centro de salud El Naranjo-Mirabueno .

para el nuevo centro de salud . 0,5 millones para el centro de salud de Villanueva de Córdoba.

A estas actuaciones se suman 7,3 millones en mejoras de infraestructuras sanitarias, que beneficiarán directamente a municipios como Bujalance, Lucena, Iznájar, Priego de Córdoba, Añora y Fernán Núñez.

“Estas inversiones consolidan un sistema sanitario más moderno y cercano, que llega a todos los rincones de la provincia”, señaló José Antonio Nieto.

Educación: Cabra y otros municipios reciben impulso en bioclimatización

El ámbito educativo también se fortalece con 19 actuaciones de bioclimatización (por valor de 8 millones de euros), repartidas entre la capital y once municipios de la provincia: Cabra, Castro del Río, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villa del Río.

Además, se construirá un nuevo CEIP en Priego de Córdoba, con una inversión de 2,8 millones. Desde 2018, el gasto por alumno ha crecido un 47%, según los datos de la Junta.

El campo cordobés, gran protagonista

La Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural gestionará 160 millones. Más de 63 millones se destinarán a mejorar el abastecimiento y la depuración de aguas, destacando proyectos clave como:

EDAR de Rute (11,7 M€)

(11,7 M€) EDAR de La Carlota (8,9 M€)

(8,9 M€) EDAR de La Rambla-Montalbán (3,8 M€)

(3,8 M€) EDAR de Santa Eufemia (1,6 M€)

(1,6 M€) EDAR de Almodóvar del Río (0,8 M€)

(0,8 M€) Remodelación de la EDAR de Pozoblanco (0,65 M€)

También se contemplan más de 3 millones para la digitalización del sistema de abastecimiento en municipios menores de 20.000 habitantes.

Empleo y formación: Lucena, Montilla y La Rambla, al frente

En materia de empleo, el presupuesto destina 9,5 millones a la mejora de la empleabilidad y al apoyo a empresas y autónomos. Destacan:

4,6 millones para la formación vinculada a la Base Logística.

para la formación vinculada a la Base Logística. 1 millón para un nuevo centro de empleo en Lucena .

para un nuevo centro de empleo en . 0,6 millones para el centro de empleo de La Rambla .

para el centro de empleo de . 0,9 millones para nuevas instalaciones del SAE en el Sector Sur y Aguilar de la Frontera.

Estas actuaciones buscan “fortalecer el tejido productivo y mejorar la empleabilidad de los cordobeses”, según la nota de prensa.

Fomento y carreteras: 224 km de firme renovado

El área de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda contará con 67 millones, de los cuales 17,5 millones se destinarán a la mejora de carreteras. Entre las principales obras:

A-379 entre Santaella, La Guijarrosa y Puente Genil (31 km).

entre Santaella, La Guijarrosa y Puente Genil (31 km). A-331 entre Lucena, Rute e Iznájar (30 km).

entre Lucena, Rute e Iznájar (30 km). A-318 entre Cabra, Doña Mencía, Luque y Zuheros (27 km).

entre (27 km). CO-414 en Montoro (7 km).

en Montoro (7 km). A-431 entre Córdoba, Palma del Río y Hornachuelos (25 km).

Además, se destinarán 20,7 millones a programas de vivienda, 2,2 millones a ayudas de accesibilidad y 1,8 millones a la rehabilitación de 90 viviendas públicas en Puente Genil.

Cultura y medio ambiente: pequeñas pero significativas partidas

En el ámbito cultural, la provincia recibirá 6 millones para actuaciones en el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, los Baños Árabes de San Pedro o la nueva sede del Museo de Bellas Artes.

Por su parte, Medio Ambiente contará con 4,4 millones, entre los que destacan los 2 millones para la restauración de la laguna de El Conde (El Salobral) y 1,8 millones para las instalaciones de Los Villares.