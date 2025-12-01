Comunicado de prensa de las plataformas de vecinos contra los macro proyectos industriales de Fotovoltaicas y Biometano

Desde las plataformas de vecinos de Cabra contra los macro proyectos industriales de Fotovoltaicas y Biometano, queremos agradecer la presencia de todos los asistentes a la sesión informativa que organizamos hoy jueves 27 de noviembre, en la Casa de la Juventud de Cabra.

La sesión informativa de la tarde de hoy ha sido muy especial. Primero, por ser la que ha tenido un público más numeroso y segundo, porque han intervenido más miembros que de costumbre.

En esta ocasión se trataron, brevemente y por separado, unos temas preeliminares a la situación de los macroproyectos en Cabra.

A partir de la cuestión – ¿Qué hay detrás de esta programación de macroproyectos industriales? – Encontramos una situación límite en nuestros territorios, una situación que no hace más que agravarse debido a: La falta de planificación urbanística, el desconocimiento general, la tergiversación de la información y sobre todo, la opacidad con la que este tipo de proyectos están siendo gestionados por la mayor parte de nuestros ayuntamientos.

En esta última reunión, quisimos compartir alguna información que complementase lo que habíamos transmitido hasta el momento.

De esta manera comenzamos con una introducción, a modo de breve presentación de diapositivas, en las que el profesor de historia de nuestro equipo, Manuel Chacón, nos situó en el marco socioeconómico global desarrollado en las últimas décadas y nos explicó de qué manera esto ha sido tan determinante en las decisiones que se han estado tomando desde los diferentes gobiernos del territorio español.

Después tuvimos una exposición, muy interesante y reveladora, por parte de Francisco García (agricultor, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, Doctorado en Botánica por la Universidad de Córdoba y Catedrático numerario de Bachillerato jubilado) sobre la grotesca situación en la que se encuentran las poblaciones del sur de la provincia de Córdoba, debido a la saturación de macro proyectos de plantas de Biometano.

Carmen Pérez, vecina de Las Huertas Bajas, nos dio su sentido testimonio, el cuál recibió un emocionado aplauso por parte de los presentes en la sala.

Por otro lado, Ana María Espinosa mencionó los problemas más comunes que ocasionan estas macroplantas en nuestra salud así como la destrucción del hábitat y por consiguiente la vida de muchos animales ( algunos de ellos en peligro de extinción por cierto).

Posteriormente, José de la Rosa nos dio como siempre valiosas explicaciones -fundamentadas en datos y documentación- sobre la situación de ambos macroproyectos en Cabra.

Finalmente, Carlos de la Rosa a través de los planos donde aparecen los proyectos, nos detalló las afectaciones de las macro plantas.

Una vez finalizadas las exposiciones, se respondieron a las dudas planteadas por algunos de los presentes. Durante esta interacción se plantearon temas clave como el sin sentido de querer ver confrontación política cuando se trata de un movimiento de vecinos que lo que pretende es defender su tierra y su agua para que sus hijos y los hijos de sus hijos puedan vivir en paz.

Desde aquí animamos a todos los vecinos de Cabra a vencer miedos y prejuicios y hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Cabra para que se una a la causa justa, su pueblo.