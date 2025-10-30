Cambio del modelo de Carrera Oficial para la Semana Santa de Cabra a partir de 2026

En Cabildo extraordinario celebrado en la noche del martes, 28 de octubre de 2025, las Cofradías agrupadas aprobaron, por la mayoría cualificada de dos tercios de los votos, la modificación de la Carrera Oficial y el implícito cambio en el Reglamento de Régimen Interno que la define.

El actual modelo, que contaba ya con tres décadas de vigencia, ha generado desde hace años entre los cofrades egabrenses diferentes propuestas y consideraciones de cambio que, hasta este momento, nunca llegaron a ser planteadas de manera formal a las Hermandades. En el programa del mandato del actual Presidente de esta Agrupación, D. Bernardo Nicolás Fresnillo Romero, se incluyó como punto nuclear la propuesta de modificación del actual modelo de Carrera Oficial con el único propósito de convertir los Desfiles Procesionales de las cofradías egabrenses en auténticas Estaciones de Penitencia en las que las Hermandades hicieran la pertinente oración y adoración al Santísimo o a la Santa Cruz (en función del momento litúrgico de la Semana Santa), dando así el auténtico sentido litúrgico, apostólico y evangelizador a nuestra expresión de Fe, Piedad y Devoción Popular.

Después de un concienzudo análisis de las alternativas disponibles, se decidió que el único enclave que en Cabra albergaba una accesibilidad plena en cuanto a horarios y ubicación para este acto de oración era la Capilla del Rosario de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de nuestra ciudad. Con esta propuesta que fue comunicada a la inmensa mayoría de Hermandades con anterioridad al cabildo de elecciones celebrado el pasado mes de julio, alcanzó la presidencia D. Bernardo Fresnillo y tras unos primeros meses de trabajo intenso y compartido entre las Junta de Gobierno de las Cofradías agrupadas y los miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación, se fue completando un cronograma de trabajo que culminó en el Cabildo extraordinario convocado ayer del que resultó aprobada la propuesta de modificación de la Carrera oficial y del Reglamento de Régimen Interno (título IV) por la mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea (19 votos afirmativo, 9 en contra).

Por tanto, a partir de 2026, las Cofradías Penitenciales egabrenses harán Estación de Penitencia frente al Santísimo y la Santa Cruz, potenciando el compromiso de Fe católica que supone nuestra manifestación cofrade en las calles durante la Semana Mayor. No queda otra que agradecer el ingente trabajo que todas y cada una de nuestras Hermandades han desarrollado en los últimos meses en un trabajo colaborativo que ha sido ejemplo de hermandad y comunión, razones que, en sí mismas, ya suponen un motivo de enorme satisfacción y orgullo para los integrantes de esta nueva Junta de Gobierno de la Agrupación. Nos encomendamos a las diferentes advocaciones de Cristo y María Santísima que en nuestra localidad reciben devoción desde hace siglos para que este proyecto sea un éxito común que complete nuestra vivencia de Fe.