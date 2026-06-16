Cabra ultima los preparativos para la Feria de San Juan 2026 con una programación centrada en la convivencia, la tradición y la accesibilidad

El Real de La Tejera mantendrá el modelo de jaimas con escenario central y las atracciones incorporarán horarios sin ruido para personas con sensibilidad sensorial

Cabra se prepara para celebrar una nueva edición de la Feria de San Juan, una de las citas festivas más destacadas del inicio del verano en la comarca de la Subbética. Del 20 al 24 de junio, el municipio desarrollará una programación que combinará tradición, cultura, música, actividades familiares y medidas orientadas a favorecer la inclusión y la convivencia ciudadana.

La delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, Rosi Lama, ha presentado el programa de actividades de la Feria de San Juan 2026, destacando la consolidación de un modelo festivo que busca dar respuesta a públicos de diferentes edades y perfiles, al tiempo que mantiene algunos de los elementos más característicos de esta celebración.

La feria arrancará oficialmente el próximo sábado 20 de junio con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario, previsto para las 22:30 horas, así como con la inauguración de los bailes en las jaimas instaladas en el recinto ferial de La Tejera. El Ayuntamiento volverá a apostar por el formato implantado en años anteriores, basado en la disposición de jaimas alrededor de un escenario central.

Según explicó la responsable municipal, este modelo se mantiene porque “gusta a caseteros y vecinos porque genera ambiente, convivencia y da más vida al Real de la Feria”. En este sentido, el recinto contará este año con diez jaimas gestionadas por hermandades, cofradías y empresarios de la localidad.

Durante la presentación, Lama agradeció la colaboración de los distintos colectivos implicados en la organización de la feria y señaló que el Consistorio continúa apostando por “un modelo de feria basado en la convivencia entre jóvenes, mayores y familias, reforzando el carácter hospitalario y participativo de Cabra”.

Una programación que combina tradición, conciertos y actividades para todos los públicos

La Feria de San Juan volverá a tener como uno de sus momentos más representativos la tradicional quema de la hoguera, que tendrá lugar en la medianoche del martes 23 de junio. Como es habitual, el acto estará acompañado por una figura artística diseñada para la ocasión y concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales.

La delegada de Feria y Fiestas destacó que esta actividad constituye una de las señas de identidad más reconocibles de la celebración, manteniendo una tradición profundamente vinculada a la festividad de San Juan.

La programación prevista incluye además conciertos, actuaciones en directo, actividades infantiles, animación en el recinto ferial, atracciones, propuestas culturales, pasacalles de zancos, lanzafuegos y otras iniciativas destinadas a dinamizar los distintos espacios de la feria.

Entre las actuaciones programadas en el Real de la Feria entre los días 20 y 23 de junio figuran varios espectáculos musicales, entre ellos tributos al grupo La Oreja de Van Gogh, la actuación de la orquesta Milenium y diferentes sesiones de DJ.

Por otro lado, el día 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan, la programación experimentará un cambio de enfoque. No habrá actuaciones musicales en el recinto ferial, ya que la jornada estará dedicada a los actos culturales tradicionales asociados a esta fecha.

Entre ellos destacan el homenaje y la ofrenda floral al escritor egabrense Juan Valera, así como el tradicional Concierto de San Juan que ofrecerá la Banda de Música en el Parque Alcántara-Romero.

Medidas de accesibilidad y horarios sin ruido en las atracciones

Uno de los aspectos más destacados de la edición de este año será nuevamente la incorporación de medidas orientadas a mejorar la accesibilidad de la feria.

Las atracciones infantiles ofrecerán precios populares durante el Día del Niño y volverán a habilitar una franja horaria sin ruido entre las 20:00 y las 22:00 horas. Esta iniciativa está especialmente dirigida a personas con hipersensibilidad sensorial, permitiéndoles disfrutar de las instalaciones en un entorno más adaptado a sus necesidades.

Rosi Lama subrayó que el Ayuntamiento continúa trabajando para consolidar una feria “más accesible, inclusiva, segura y sostenible”, en línea con las medidas que se han venido implementando en los últimos años.

Punto Violeta y refuerzo de los servicios municipales

Dentro de las acciones orientadas a la prevención y sensibilización social, la Feria de San Juan volverá a contar con un Punto Violeta. Este servicio estará operativo en el Real de la Feria durante las noches de los días 20, 21 y 23 de junio a partir de la medianoche.

Su función será ofrecer información, asesoramiento y labores de prevención relacionadas con la violencia de género, en coordinación con la Delegación de Igualdad y dentro de las acciones contempladas en el Plan Local de Salud.

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado el refuerzo de diferentes servicios públicos durante los días de celebración. Entre ellos se encuentran los dispositivos de seguridad, limpieza, Policía Local, Protección Civil y atención sanitaria.

Según indicó la delegada municipal, el objetivo es “garantizar el correcto desarrollo de la feria y que la ciudad luzca en las mejores condiciones”.

Exposición del cartel y regulación del botellón

La programación se completará con la exposición de los trabajos presentados al concurso del cartel anunciador de la Feria de San Juan. La muestra podrá visitarse en la planta baja del Ayuntamiento de Cabra hasta el próximo 23 de junio dentro del horario habitual de atención al público.

En materia de convivencia ciudadana, el Ayuntamiento también ha informado de que el botellón estará regulado en la zona habilitada para ello, permitiéndose su desarrollo hasta las 3:00 horas de la madrugada.

Esta medida busca compatibilizar la actividad festiva con el mantenimiento del orden y el respeto a la convivencia durante los días de celebración.

Reconocimiento al trabajo de colectivos y personal municipal

Durante su intervención, Rosi Lama quiso reconocer el trabajo desarrollado por asociaciones, hermandades, cofradías, caseteros, colectivos ciudadanos y cuerpos de seguridad, así como por el personal municipal de diferentes áreas implicadas en la organización de la feria.

La responsable municipal agradeció especialmente la labor de los trabajadores de limpieza, parques y jardines, obras, electricidad, administración y otros servicios que participan en los preparativos del evento.

De manera particular, destacó el trabajo realizado por el técnico de la Delegación de Feria y Fiestas, León Madero, a quien reconoció “por su dedicación y por hacer posible que este programa salga adelante año tras año”.

Finalmente, la delegada invitó a la ciudadanía a participar en la Feria de San Juan 2026 y a disfrutar de una programación diseñada para diferentes públicos, apelando a hacerlo “con alegría, convivencia y responsabilidad”.

Con una combinación de actividades culturales, propuestas de ocio, tradiciones populares y medidas orientadas a la accesibilidad y la seguridad, Cabra afronta una nueva edición de su Feria de San Juan con el objetivo de convertir nuevamente a la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante los primeros días del verano.