Cabra se vuelca con la salud: cientos de escolares protagonizan una marcha para cerrar la Semana de la Salud 2026

La III Marcha Escolar por la Salud reúne a estudiantes de toda la ciudad en una jornada de convivencia, actividad física y concienciación sanitaria

Cabra ha vivido este 10 de abril una jornada marcada por la participación, la educación en valores y la promoción de hábitos saludables. La ciudad ha puesto el broche final a la Semana de la Salud 2026 con la celebración de la III Marcha Escolar por la Salud, una iniciativa que ha congregado a centenares de escolares procedentes de distintos centros educativos del municipio.

Organizada por el Área municipal de Sanidad del Ayuntamiento de Cabra, en colaboración con los profesionales del Centro de Salud «Matrona Antonia Mesa Fernández», la actividad ha trascendido el ámbito local al desarrollarse simultáneamente en toda el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, fomentando así una acción conjunta de concienciación entre municipios.

Una marcha por la salud y la convivencia

La jornada ha comenzado en el Parque Alcántara-Romero, punto de partida de un recorrido que ha llevado a los escolares por distintas calles de la ciudad. Durante el trayecto, los participantes han portado pancartas y mensajes elaborados previamente en las aulas, reflejo del trabajo educativo desarrollado en torno a la importancia de la salud.

El ambiente festivo y participativo ha sido una constante, evidenciando el compromiso de la comunidad educativa con la promoción de estilos de vida saludables desde edades tempranas.

Recorrido de la marcha

Acto institucional y participación ciudadana

A la llegada a la Plaza de España, el alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha procedido a la lectura de un manifiesto conmemorativo de la jornada, acompañado por la delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, y miembros de la Corporación municipal.

Este acto ha simbolizado el cierre oficial de una semana cargada de actividades destinadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.

Posteriormente, la jornada ha continuado con una programación abierta a toda la ciudadanía, en la que tanto escolares como vecinos han podido disfrutar de diversas actividades.

Actividades saludables para todos los públicos

Entre las propuestas desarrolladas tras la marcha, han destacado iniciativas orientadas a fomentar hábitos saludables de manera lúdica y participativa:

Estas actividades han permitido reforzar los mensajes trabajados durante la semana, ofreciendo herramientas prácticas para incorporar hábitos saludables en la vida diaria.

Una semana dedicada a la salud y la ciencia

La Semana de la Salud 2026 se ha desarrollado bajo el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, consolidándose como un evento de referencia en el municipio.

El programa ha incluido un amplio abanico de actividades dirigidas a todos los públicos, entre las que han destacado:

Charlas sobre prevención del cáncer de mama

Talleres de salud intestinal

Sesiones de ejercicio terapéutico

Rutas saludables

Talleres de biodanza

Acciones de sensibilización en distintos espacios de la ciudad

Principales áreas temáticas abordadas

Educación y concienciación desde la base

La alta participación registrada en la marcha escolar pone de manifiesto la importancia de implicar a los más jóvenes en la construcción de una sociedad más saludable. La iniciativa no solo ha fomentado la actividad física, sino que también ha servido como herramienta educativa para reforzar valores como la convivencia, la cooperación y el compromiso con el bienestar común.

El trabajo previo realizado en los centros educativos ha sido clave para el éxito de la jornada, evidenciando la importancia de la coordinación entre instituciones, profesionales sanitarios y comunidad educativa.

Un cierre participativo y con impacto social

La III Marcha Escolar por la Salud ha logrado consolidarse como uno de los eventos más significativos dentro de la programación municipal, no solo por su capacidad de convocatoria, sino también por su impacto en la concienciación social.

Con iniciativas como esta, Cabra reafirma su apuesta por la promoción de la salud pública y la educación preventiva, sentando las bases para futuras ediciones que continúen implicando a toda la ciudadanía.