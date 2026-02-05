Cabra se prepara para vivir su Carnaval 2026 con un programa centrado en la participación y la tradición

Cabra volverá a situar el Carnaval como uno de los grandes hitos de su calendario festivo los próximos 14 y 15 de febrero, con una programación diseñada por el Ayuntamiento que combina actos consolidados, propuestas para todos los públicos y un marcado protagonismo de las agrupaciones carnavalescas. Así lo recoge la programación presentada por la Delegación municipal de Feria y Fiestas, que sitúa al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC) y a las celebraciones en la calle como ejes centrales de una edición que mantiene la esencia de esta fiesta popular.

La presentación oficial del programa tuvo lugar hoy 5 de febrero y estuvo a cargo de la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, quien detalló las líneas principales de un Carnaval que, según subrayó, vuelve a llenar de “color, música y participación” las calles de la ciudad con actividades pensadas para distintos perfiles de público. La programación llega tras la presentación previa del cartel anunciador, obra del artista onubense Chema Riquelme, que este año lleva por título Momo Egabrense.

En palabras de la responsable municipal, se trata de “una imagen que recoge el color y la alegría que definen nuestro carnaval y que nos acompañará en todas las actividades y comunicaciones oficiales”. El cartel se convierte así en la referencia visual de una celebración que, edición tras edición, mantiene una fuerte conexión con la identidad local y con la implicación del tejido cultural y asociativo de Cabra.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, cita clave del Carnaval de Cabra

Uno de los pilares fundamentales del Carnaval egabrense vuelve a ser el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (CAC) 2026, una cita que se ha consolidado como referente en el centro de Andalucía. Tras la celebración de la fase semifinal el pasado fin de semana, el jurado ha seleccionado a siete formaciones finalistas —dos chirigotas y cinco comparsas— de entre la decena de agrupaciones participantes.

Estas agrupaciones volverán a subirse al escenario del Teatro ‘El Jardinito’ este viernes, a partir de las 20.30 horas, para disputar la gran final del certamen. La expectación en torno a esta cita se mantiene como uno de los principales atractivos del Carnaval, no solo por la calidad de las propuestas, sino también por el seguimiento que genera entre el público local y los aficionados al carnaval de otros puntos de la provincia.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado, además, que la venta de entradas para esta gran final comenzará el mismo viernes a las 17.00 horas en el propio Teatro ‘El Jardinito’, antes del inicio de la sesión prevista para las 20.30 horas, facilitando así el acceso del público a uno de los actos más esperados de la programación.

El Carnaval toma la calle el sábado 14 de febrero

La programación del Carnaval 2026 en Cabra se traslada a la calle el sábado 14 de febrero con la celebración del tradicional pasacalles de disfraces y máscaras, una de las actividades con mayor participación ciudadana. El desfile contará con el acompañamiento de una carroza-discoteca, batucada, charanga y animación a cargo de las propias agrupaciones carnavalescas, reforzando el carácter festivo y abierto de la jornada.

El recorrido partirá desde la avenida González Meneses y finalizará en la Plaza de España, donde tendrá lugar el concurso de disfraces y la entrega de premios. La jornada continuará con ambientación musical hasta el inicio de la actuación de la orquesta Aldebarán, que pondrá el broche musical a la tarde-noche del sábado.

Desde la Delegación de Feria y Fiestas se ha previsto un plan alternativo en caso de condiciones meteorológicas adversas. Tal y como ha señalado la edil, “en caso de inclemencias meteorológicas, tanto la actuación como la fiesta se trasladarán al Centro ADIE”, garantizando así el desarrollo de las actividades previstas independientemente del tiempo.

Domingo 15: protagonismo infantil y cierre con el Entierro de la Sardina

El domingo 15 de febrero estará dedicado en buena parte al público infantil, con una programación específica que se desarrollará en el Centro ADIE. Entre las actividades previstas se incluyen un concurso de disfraces para los más pequeños, animación, hinchables, talleres, pintacaras y música a cargo de un DJ, configurando una jornada pensada para el disfrute familiar y la participación de los niños y niñas en la fiesta.

Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrará uno de los actos más tradicionales del Carnaval: el Entierro de la Sardina. La comitiva partirá desde el Centro Municipal Integrado y recorrerá distintas calles de la ciudad hasta culminar con la quema de la sardina y la tradicional merienda de carnaval, que pondrá el punto final a la programación oficial de este año.

Agradecimientos e invitación a la participación

Durante la presentación del programa, Rosi Lama quiso agradecer públicamente “la implicación de agrupaciones, artistas, personal técnico, cuerpos de seguridad, trabajadores municipales y medios de comunicación”, destacando el trabajo conjunto que hace posible el desarrollo del Carnaval en Cabra. La delegada municipal invitó asimismo a vecinos y visitantes a “salir a la calle, participar y disfrutar de una fiesta que es convivencia, creatividad y orgullo de pueblo”, subrayando el carácter integrador y social de esta celebración.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Cabra apuesta por un Carnaval que combina tradición, cultura popular y participación ciudadana, manteniendo los actos más emblemáticos y reforzando su papel como espacio de encuentro. El Carnaval 2026 se presenta así como una nueva oportunidad para disfrutar de una fiesta arraigada en la vida social del municipio, con actividades que abarcan desde el concurso de agrupaciones hasta los actos en la calle y las propuestas dirigidas al público infantil.

La cuenta atrás para el Carnaval ya ha comenzado y Cabra se prepara para vivir un fin de semana en el que la música, el humor y los disfraces volverán a ser protagonistas, en una edición que mantiene el pulso de una tradición muy presente en la identidad local.