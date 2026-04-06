Cabra se prepara para vivir la Pascua Rociera 2026 con un amplio programa de actos

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cabra ha dado a conocer el calendario de actividades que marcarán la esperada Pascua Rociera 2026, una de las citas más señaladas del calendario festivo y religioso de la localidad. Tras la finalización de la Semana Santa y en plena celebración de la Pascua, la corporación rociera inicia así el camino hacia Pentecostés con una programación pensada para fomentar la convivencia, la devoción y la participación de hermanos y vecinos.

El programa arrancará con la tradicional “Pascua Rociera”, que se desarrollará entre el 10 y el 25 de abril en la Casa de Hermandad, ubicada en la avenida José Solís Ruiz. Durante varios fines de semana, este espacio se convertirá en punto de encuentro para los asistentes, con ambiente festivo y servicio de cocina tradicional.

Uno de los primeros actos destacados tendrá lugar el sábado 18 de abril con la presentación del cartel anunciador del Rocío 2026. La obra, realizada por el artista malagueño Francisco Javier Toro Martín, será dada a conocer en un acto que comenzará a las 21:00 horas.

La programación continuará los días 22, 23 y 24 de abril con la celebración del Solemne Triduo en honor a María Santísima del Rocío, que tendrá lugar en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Cada jornada incluirá el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa.

El jueves 30 de abril será el turno del Pregón de Pentecostés, que se celebrará en el Teatro “El Jardinito” a las 21:00 horas. En esta ocasión, el pregón estará protagonizado por jóvenes miembros de la junta de gobierno, en una apuesta por dar voz a las nuevas generaciones de la Hermandad.

Ya en mayo, el viernes día 8 se presentará un nuevo número de la revista “Azul y Oro”, publicación oficial de la Hermandad, en un acto que tendrá lugar en la Taberna El Encuentro.

Uno de los momentos más esperados llegará el 15 de mayo con la Misa de Romeros. Tras la celebración religiosa en la parroquia, dará comienzo la procesión de la carreta con el Simpecado por las calles de Cabra, en un acto cargado de emoción y simbolismo que culminará con el rezo de la Salve ante el Ayuntamiento y una convivencia final en la Casa de Hermandad.

Como novedad, el programa se cerrará el 29 de mayo con la celebración de una Eucaristía de Acción de Gracias, que tendrá lugar también en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Este acto servirá para poner el broche final a las celebraciones, ofreciendo un espacio para agradecer lo vivido durante la romería y fortalecer los lazos de hermandad.

Desde la Hermandad han invitado a todos los ciudadanos a participar en los distintos actos programados, destacando el carácter abierto y participativo de estas celebraciones que, un año más, llenarán Cabra de fervor rociero y convivencia.