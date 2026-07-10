Cabra se prepara para convertirse en la capital del cortometraje con la XXXI edición de su Certamen Nacional de Creación Audiovisual

El festival, que se celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre, ha recibido 532 cortometrajes para optar a la sección oficial y mantiene su reconocimiento como certamen seleccionador para los Premios Goya y los Premios Carmen del Cine Andaluz.

Cabra volverá a situarse en el mapa del cine nacional con la celebración de la XXXI edición del Certamen Nacional de Creación Audiovisual, que tendrá lugar entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Cabra con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, afronta una nueva edición con importantes novedades, entre ellas el cambio de fechas, y con una participación que vuelve a confirmar el interés que despierta entre los creadores audiovisuales de todo el país.

La presentación oficial del certamen ha servido también para dar a conocer el cartel anunciador de esta edición, realizado por Paco Díaz, colaborador histórico del festival, así como para ofrecer los primeros datos de participación. En total, el certamen ha recibido 532 cortometrajes, de los que saldrán las producciones que formarán parte de la sección oficial.

Durante la presentación comparecieron la delegada de Cultura, M. Sierra Sabariego, el director del certamen, Miguel Ángel Muñoz, y el propio Paco Díaz, autor del cartel de esta trigésimo primera edición.

Uno de los principales cambios anunciados para este año es el traslado del festival a la última semana de septiembre y la primera de octubre. Según explicó la delegada de Cultura, esta decisión responde al objetivo de «evitar coincidencias con otros festivales de carácter nacional y favorecer una mayor participación del tejido asociativo, educativo y cultural de Cabra».

Sabariego quiso además destacar el carácter colectivo de un certamen que, tras más de tres décadas de trayectoria, continúa implicando a numerosos sectores de la ciudad. En este sentido, afirmó que el certamen «lo hacemos toda la ciudad», al tiempo que animó a la ciudadanía a seguir las novedades que se irán dando a conocer durante las próximas semanas y a implicarse en una programación que vuelve a convertir a Cabra en punto de encuentro para la creación cinematográfica.

La responsable municipal también agradeció el trabajo desarrollado por Miguel Ángel Muñoz, Paco Díaz y todas las personas que forman parte de la organización, entre ellas voluntarios y colaboradores que ya han comenzado las reuniones preparatorias para esta nueva edición del festival.

Otro de los aspectos destacados durante la presentación fue la consolidación del Certamen Nacional de Creación Audiovisual como uno de los festivales de referencia dentro del panorama cinematográfico español. Sabariego recordó que el certamen continúa siendo seleccionador para los Premios Goya y para los Premios Carmen del Cine Andaluz, una circunstancia que, según señaló, «posiciona a Cabra en una posición de relevancia dentro del ámbito cinematográfico nacional».

Las cifras de participación vuelven a respaldar esa relevancia. Una vez cerrado el periodo de inscripción, el director del certamen, Miguel Ángel Muñoz, informó de que se han recibido 532 cortometrajes. De ellos, 331 corresponden a la categoría profesional, 91 a la amateur, 38 son cortometrajes de menos de cinco minutos, 38 pertenecen a la categoría de animación, 46 optan al Premio RTVA y nueve proceden de la provincia de Córdoba.

Actualmente, la organización se encuentra inmersa en la fase de preselección de las obras. Sobre este proceso, Muñoz explicó que «estamos en pleno proceso de preselección, con un equipo de visualizadores encargado de realizar las primeras cribas hasta seleccionar aproximadamente entre 40 y 50 cortometrajes, que conformarán la sección oficial».

El director del certamen anunció igualmente que en las próximas semanas se abrirá, a través de las redes sociales y de la página web del festival, el proceso para incorporarse como voluntario a la organización. Esta iniciativa estará especialmente dirigida a jóvenes interesados en conocer desde dentro el funcionamiento de un evento cultural de estas características y participar activamente en su desarrollo.

El acto también sirvió para descubrir la imagen que representará esta edición del certamen. El cartel ha sido diseñado por Paco Díaz, colaborador del festival desde sus orígenes, quien agradeció la confianza depositada por el Ayuntamiento de Cabra para elaborar una obra que calificó como una pieza «emblemática» dentro de la identidad anual del certamen.

Según explicó el propio autor, el cartel representa el certamen como «un ente vivo, construido por distintas piezas que simbolizan a la administración, las empresas, el voluntariado y todos los agentes que lo hacen posible». La composición reúne diferentes elementos vinculados al lenguaje cinematográfico, como cámaras y referencias al cine, integrados en una propuesta visual que también incorpora alusiones a la ciudad y a la historia del festival.

Díaz detalló que todos esos elementos aparecen «sustentados sobre raíces profundas», en referencia tanto a Cabra como a la trayectoria del propio certamen. Asimismo, señaló que el resultado es «una composición colorida, festiva y creativa, en línea con el espíritu de una cita que alcanza ya 31 años de vida y que continúa creciendo como escaparate nacional de la creación audiovisual».

Con esta nueva edición, el Certamen Nacional de Creación Audiovisual volverá a reunir en Cabra a profesionales, aficionados y amantes del cortometraje en una programación que se desarrollará durante nueve días y que convertirá nuevamente a la localidad cordobesa en un punto de referencia para la creación cinematográfica. La elevada cifra de obras presentadas, el mantenimiento de su condición de certamen seleccionador para los principales premios del cine español y andaluz y la implicación de la organización y de la ciudadanía marcan el inicio de una edición que afronta un nuevo calendario con el propósito de seguir fortaleciendo su proyección nacional.