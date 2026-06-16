Cabra reunirá a cerca de 300 nadadores de toda España en el Campeonato de España de Natación con Aletas Infantil y Cadete

La ciudad cordobesa acogerá los días 20 y 21 de junio una cita nacional que contará con la participación de 19 clubes y cerca de 1.500 personas vinculadas al evento

Cabra volverá a convertirse este mes de junio en uno de los principales puntos de encuentro de la natación con aletas de toda España. Cabra será sede los próximos 20 y 21 de junio del XXXIX Campeonato de España de Natación con Aletas en categorías infantil y cadete, una competición que reunirá a cerca de 300 deportistas procedentes de 19 clubes de diferentes comunidades autónomas.

El evento se desarrollará en la Piscina Climatizada del Parque Deportivo “Heliodoro Martín” y ha sido presentado por el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Cabra, Francisco Casas; la presidenta del Club Deportivo Delphis Cabra, Marina Écija; y el miembro de la directiva de la entidad, José López.

La competición contará con la participación de clubes llegados desde distintos puntos del país, entre ellos Mallorca, Valencia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Cantabria y Andalucía. Durante las dos jornadas se disputarán pruebas de inmersión y velocidad, con sesiones programadas tanto en horario de mañana como de tarde durante el sábado y el domingo.

Durante la presentación, Francisco Casas destacó que la Federación Española ha vuelto a elegir a Cabra como sede de una prueba de carácter nacional tras la experiencia celebrada hace dos años. Según explicó, aquella edición dejó una valoración positiva tanto entre los organizadores como entre los clubes participantes. El responsable municipal señaló que la federación “vuelve a confiar en Cabra como sede de una prueba nacional”, después de que los asistentes quedaran “gratamente sorprendidos y satisfechos por las instalaciones, la organización y el ambiente deportivo vivido en la ciudad”.

Casas también quiso poner en valor el papel desempeñado por el Club Deportivo Delphis en el desarrollo de la natación en la localidad. En este sentido, agradeció a la entidad “la trayectoria histórica que viene desempeñando en Cabra” y reconoció “la valentía” de asumir la organización de un campeonato de estas características, una responsabilidad que, según indicó, “vuelve a situar a Cabra como referente deportivo durante el fin de semana”.

Por su parte, la presidenta del Club Deportivo Delphis, Marina Écija, ofreció detalles sobre el desarrollo de la competición. Las pruebas se celebrarán entre las 10:00 y las 13:00 horas en horario matinal y de 17:00 a 20:00 horas durante la tarde, incluyendo previamente los tiempos necesarios para el calentamiento de los clubes participantes.

Écija explicó que la organización ha tenido que adaptar la planificación al elevado número de deportistas inscritos. “Aunque Cabra cuenta con buenas instalaciones, la piscina dispone de seis calles, por lo que la organización ha previsto una planificación adaptada al alto volumen de deportistas”, señaló.

La presidenta recordó además que la Federación Española volvió a proponer a Cabra como organizadora del campeonato tras la acogida obtenida en la edición anterior celebrada en la ciudad. Aunque el pasado año la organización recayó en otro club, Delphis ha aceptado nuevamente el reto de albergar una cita que, en palabras de Écija, “convertirá a Cabra en punto de encuentro de la natación con aletas a nivel nacional”.

Más allá de la competición deportiva, la organización prevé una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana. Según los datos facilitados durante la presentación, alrededor de 1.500 personas estarán vinculadas al campeonato entre deportistas, familiares, técnicos y acompañantes.

Con el objetivo de facilitar el seguimiento de las pruebas, se instalará una pantalla exterior para el público asistente. Además, la competición podrá seguirse en directo mediante streaming a través de la plataforma YouTube, lo que permitirá ampliar el alcance del evento más allá de los asistentes presenciales.

En el plano deportivo, el Club Deportivo Delphis participará con una representación de aproximadamente treinta nadadores distribuidos entre las categorías infantil y cadete. José López explicó que la entidad afronta este campeonato dentro de un proceso de renovación de deportistas tras una etapa marcada por importantes éxitos nacionales.

“El Club Deportivo Delphis aportará una treintena de nadadores”, indicó López, quien añadió que la entidad confía en que los nuevos deportistas continúen creciendo competitivamente y puedan ofrecer buenas actuaciones ante el público local. El directivo subrayó que el club atraviesa “un proceso de renovación progresiva de deportistas” y expresó su confianza en la evolución de las nuevas generaciones.

Desde el Club Deportivo Delphis también se agradeció la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba, la Fundación PROMI, Monteoliva y el resto de entidades y patrocinadores que han contribuido a hacer posible la celebración del campeonato en la ciudad.

Con la llegada de cerca de 300 nadadores y la presencia de clubes procedentes de numerosos puntos de España, Cabra se prepara para acoger una de las principales citas nacionales de la natación con aletas en categorías de base, una disciplina que reunirá durante dos jornadas a deportistas, técnicos y aficionados en torno a la competición y al deporte federado.