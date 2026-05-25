Cabra renueva hasta 2030 el reconocimiento de su Centro Comercial Abierto y refuerza la digitalización del comercio local

El comercio de proximidad de Cabra mantendrá hasta, al menos, el año 2030, el reconocimiento oficial como Centro Comercial Abierto (CCA) de Andalucía. La renovación de esta acreditación, concedida por la Junta de Andalucía por un periodo de cuatro años más, consolida a nuestra ciudad como uno de los ocho Centros Comerciales Abiertos reconocidos oficialmente en la provincia de Córdoba y uno de los 38 existentes en toda Andalucía.

La distinción fue obtenida inicialmente en septiembre de 2016 y, para conservarla, la asociación CCA de Cabra ha tenido que volver a acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con la representatividad comercial, la gestión profesionalizada y la colaboración institucional. Entre las condiciones exigidas por la normativa autonómica destacan contar con un mínimo de 30 establecimientos asociados, disponer de una estrategia comercial común, trabajar bajo una imagen unificada y mantener acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Cabra.

En esta nueva renovación, además, la asociación ha tenido que justificar aspectos vinculados a la viabilidad económica, la colaboración público-privada y la existencia de una estrategia conjunta orientada a la promoción comercial, cultural y de ocio bajo una gestión única. Según se recoge en la nota de prensa, la entidad ha debido acreditar “el cumplimiento de al menos 10 elementos de valoración que exige la Orden para la renovación de la acreditación”.

La renovación del reconocimiento también permite a Cabra acceder a líneas de apoyo y programas específicos impulsados por distintas administraciones e instituciones. En este sentido, la asociación destaca que durante 2025 obtuvo ayudas económicas procedentes de la Cámara de Comercio de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.

Concretamente, la asociación recibió 10.000 euros de la Cámara de Comercio, otros 10.000 euros de la Diputación y 30.450 euros de las ayudas al asociacionismo de la Junta de Andalucía. La entidad señala que esta última subvención situó al colectivo en cuarto lugar entre las 18 asociaciones de la provincia y en tercera posición en cuantía económica concedida.

La nota atribuye esta valoración a diferentes factores, entre ellos las actuaciones desarrolladas, los servicios prestados a los asociados, el uso de herramientas digitales, el compromiso medioambiental, el nivel de ejecución de ayudas anteriores y el grado de implicación de los comerciantes adheridos al proyecto.

Estas ayudas, junto al convenio anual de 15.000 euros firmado con el Ayuntamiento de Cabra, se han destinado a actuaciones relacionadas con la promoción y dinamización del comercio local, la mejora de la imagen corporativa, la fidelización de clientes y la digitalización de los negocios.

Desde la asociación se subraya además que buena parte de las actuaciones impulsadas benefician al conjunto del comercio del centro urbano, independientemente de que los establecimientos estén asociados o no. En este contexto, la entidad agradece la implicación de sus socios y destaca que gracias a su participación se han podido mantener tanto la acreditación oficial como las ayudas obtenidas. “Es por nuestros asociados que conseguimos estas ayudas y es por ellos por lo que podemos luchar por el comercio egabrense en general”, recoge la nota.

Uno de los proyectos desarrollados gracias a las ayudas recibidas en 2025 está centrado en la digitalización del pequeño comercio egabrense y en la fidelización de clientes mediante la implantación de un nuevo sistema de tarjetas monedero.

La iniciativa contempla dos modalidades diferenciadas: tarjetas de “circuito cerrado” y tarjetas de “circuito abierto”. En el primer caso, cada comercio asociado podrá disponer de tarjetas regalo o tarjetas monedero para uso de sus clientes, incorporando un sistema de gestión que permitirá consultar saldo, realizar consumos fraccionados, efectuar recargas y acceder a promociones específicas definidas por cada establecimiento.

Según explica la asociación, este sistema busca ofrecer al pequeño comercio herramientas similares a las utilizadas por grandes superficies y franquicias. “Permitirá al comercio competir en igualdad de condiciones (o superiores) con grandes franquicias o grandes superficies con respecto a este tema”, señala el comunicado.

En paralelo, las tarjetas de “circuito abierto” permitirán a los consumidores utilizar el saldo disponible en cualquiera de los establecimientos adheridos al Centro Comercial Abierto de Cabra. Los clientes podrán gastar el importe de forma fraccionada y beneficiarse de campañas promocionales comunes impulsadas desde la asociación.

La entidad también avanza que trabaja junto a las administraciones en futuras campañas de promoción dirigidas al conjunto del pequeño comercio de la ciudad, independientemente de que los negocios formen parte o no de la asociación. Estas iniciativas se apoyarán en el nuevo sistema de gestión y en los recursos tecnológicos desarrollados recientemente.