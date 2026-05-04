Cabra rendirá homenaje a Fernando Roldán con el concierto ‘60 años de rock and roll’

Siete bandas locales repasarán la historia del rock en la ciudad el próximo sábado en el Centro Filarmónico Egabrense

El Ayuntamiento de Cabra ha acogido este mediodía la presentación del concierto homenaje ‘60 años de rock and roll en Cabra’, una cita musical que se celebrará el próximo sábado, 9 de mayo, en el Centro Filarmónico, en memoria de Fernando Roldán, empresario, hostelero y músico recientemente fallecido, considerado uno de los principales impulsores del rock en la ciudad.

La delegada de Cultura, M. Sierra Sabariego, ha destacado que se trata de “una cita en torno a la música de Cabra y a los 60 años del rock en nuestra ciudad, cuyo precursor indiscutible fue Fernando Roldán”, subrayando que el homenaje “reconoce a una figura que hizo de Cabra un lugar más plural, más avanzado y con una oferta cultural pionera en su época”.

En este sentido, ha señalado que para el Ayuntamiento “es un honor poder participar en este homenaje por todo lo que Fernando aportó a nuestra ciudad”, invitando a la ciudadanía a asistir a un evento que se prolongará durante siete horas, “para disfrutar del rock, de la música local y brindar juntos a la memoria de una persona que dejó una huella imborrable”.

Durante la presentación, la hija del homenajeado, Teba Roldán, ha agradecido la implicación institucional y del tejido musical local, afirmando que “mi padre fue pionero no sólo en la música, sino también en la cultura y en la hostelería, y este homenaje es muy importante para nuestra familia”.

Roldán ha recordado la trayectoria de su padre como impulsor de espacios emblemáticos y como músico activo hasta sus últimos años, destacando que “se merecía un gran homenaje”, al tiempo que ha puesto de relieve la implicación de las bandas participantes, que “han puesto muchísima ilusión y trabajo para que este concierto sea histórico”.

El concierto reunirá a un total de siete formaciones musicales que representan distintas etapas del rock en Cabra, como son ‘Destino Esquivo’, ‘Bandidos del Swing’, ‘Curro y Los Bandoleros’, ‘María Respirando’, ‘Los Rodrigos’, ‘Encore’ y ‘Soto Eslava’.

El músico e integrante de varias de estas formaciones, Curro Guardeño, ha señalado que será “un honor participar en este homenaje y volver a reunir a tantas bandas con tanta historia en nuestra ciudad”, destacando el carácter único del evento, mientras que José Salgado, integrante de ‘Encore’, ha subrayado que para las nuevas generaciones “es una oportunidad increíble compartir escenario con grupos históricos del rock local y formar parte de este reconocimiento”.

El concierto, con entrada libre, se desarrollará en horario de 13.00 a 20.00 horas, configurándose como una gran jornada de convivencia musical intergeneracional en torno a la figura de Fernando Roldán.