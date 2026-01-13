Cabra refuerza su escudo fiscal para 2026 con más de 75 ventajas tributarias para familias, mayores y jóvenes

El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer una de las baterías de medidas fiscales más amplias de los últimos años, con un total de 58 bonificaciones y 18 exenciones recogidas en las ordenanzas municipales vigentes para el ejercicio 2026. El anuncio fue realizado este martes por el alcalde, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Hacienda, Felipe Calvo, en una comparecencia pública celebrada en el Consistorio.

El conjunto de estas medidas fiscales afecta directamente a impuestos y tasas que forman parte del día a día de los hogares egabrenses, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el suministro de agua, la recogida de residuos, el saneamiento y depuración de aguas, así como la expedición de documentos administrativos, cuyo plazo de solicitud anual finaliza el 31 de enero.

Una política fiscal “seria, equilibrada y comprometida con las familias”

Durante su intervención, el alcalde subrayó que estas bonificaciones se enmarcan dentro de una línea de gestión económica consolidada en el tiempo. En palabras de Fernando Priego, se trata de una política económica “seria, equilibrada y comprometida con las familias”, en la que el Ayuntamiento “realiza un esfuerzo constante para rebajar la presión fiscal dentro de las posibilidades municipales, manteniendo al mismo tiempo la calidad y continuidad de los servicios públicos”.

El primer edil recordó además que el Ayuntamiento de Cabra “lleva más de una década congelando impuestos y precios públicos, una línea de trabajo que refleja una forma de gobernar basada en la contención del gasto, la eficiencia y la responsabilidad”. Esta continuidad, según explicó, permite ofrecer estabilidad a las economías domésticas sin poner en riesgo el sostenimiento de los servicios municipales.

Más de medio centenar de bonificaciones dentro de 40 ordenanzas fiscales

El marco normativo que sustenta estas medidas está compuesto por 40 ordenanzas fiscales, dentro de las cuales se distribuyen las 76 ventajas fiscales previstas para 2026. Fernando Priego insistió en que “la mayoría de estas bonificaciones son de carácter rogado”, es decir, deben ser solicitadas expresamente por la ciudadanía para poder beneficiarse de ellas.

“No son una medida aislada, sino una batería consolidada de ayudas fiscales que pretende proteger el bolsillo de los egabrenses, especialmente en un contexto económico donde muchas familias siguen necesitando apoyo”, afirmó el alcalde, quien reiteró que el Ayuntamiento “apuesta por una fiscalidad compatible con el sostenimiento de lo público, pero también sensible a la realidad social de nuestros vecinos”.

Principales bonificaciones en impuestos y tasas municipales

A continuación, se detallan algunas de las bonificaciones más relevantes anunciadas, organizadas por tributo:

Tabla. Bonificaciones destacadas por concepto fiscal (2026)

Vehículos. herencias y sostenibilidad: otras ventajas fiscales

El alcalde explicó que existen otras bonificaciones cuya solicitud se realiza en el momento en que se produce el hecho causante. “Existen otras bonificaciones y exenciones cuya solicitud se realiza en el momento en que se produzca el hecho causante o cuando se cumplan los requisitos”, señaló.

Entre ellas destacan las relacionadas con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con incentivos claros hacia la sostenibilidad:

Gráfico. Bonificaciones en el impuesto de vehículos

Asimismo, se contempla una bonificación del 95% en plusvalías por transmisiones mortis causa a familiares de primer grado y cónyuge, una medida que reduce de forma significativa la carga fiscal en procesos hereditarios.

Apoyo a jóvenes, empleo y accesibilidad

Las ordenanzas fiscales de 2026 incluyen también incentivos orientados al fomento del empleo, la innovación, la accesibilidad y la sostenibilidad. Entre ellos destacan:

95% de bonificación para obras que incorporen sistemas de energía solar para autoconsumo.

para obras que incorporen sistemas de energía solar para autoconsumo. 90% de bonificación para obras destinadas a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida.

para obras destinadas a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida. 95% de bonificación para nuevas construcciones promovidas por menores de 35 años destinadas a vivienda propia en régimen de autoconstrucción.

para nuevas construcciones promovidas por menores de 35 años destinadas a vivienda propia en régimen de autoconstrucción. Bonificaciones adicionales vinculadas a niveles de renta inferiores a determinados umbrales.

Llamamiento a la ciudadanía: solicitar con antelación

En el tramo final de su intervención, Fernando Priego realizó un llamamiento directo a los vecinos de Cabra para que se informen y presenten sus solicitudes con tiempo. El alcalde pidió expresamente que “no esperen al último momento” y recordó que el Ayuntamiento difundirá toda la información necesaria a través de sus canales oficiales y de atención municipal.

Con este amplio abanico de medidas fiscales, el Ayuntamiento de Cabra refuerza su estrategia de contención impositiva y apoyo social para 2026, consolidando un modelo fiscal que combina estabilidad presupuestaria, sensibilidad social y fomento de la sostenibilidad.