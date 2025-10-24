Cabra reconoce la excelencia individual y colectiva en la XXIV Gala del Deporte Egabrense

El Teatro ‘El Jardinito’ acogió en la tarde de ayer la XXIV Gala del Deporte Egabrense, un evento organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Cabra con el objetivo de reconocer la trayectoria y el esfuerzo de deportistas, clubes, dirigentes y entidades que, con su labor, contribuyen al crecimiento y al prestigio del deporte local.

La cita, presidida por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y el delegado municipal de Deportes, Francisco Casas, ha reunido a representantes de todo el tejido deportivo egabrense en una velada dedicada al talento, el esfuerzo y los valores que el deporte promueve en la sociedad.

En esta edición, los galardones han recaído en los nadadores Ángel Leiva Ruiz y Alejandra Muñoz Lozano, como Mejores Deportistas en categorías masculina y femenina, respectivamente; el Club Deportivo ‘Fit Fusion’ (Fit Kid) como Mejor Club Deportivo; el presidente de la Peña Ciclista Egabrense, Joaquín León Rojas, como Mejor Dirigente Deportivo; y la Fundación Promi como Mejor Entidad Colaboradora.

Durante la gala se ha rendido un sentido homenaje a título póstumo a José Jiménez, presidente durante tres décadas de la Sociedad Deportiva de Cazadores de Cabra, y a Pedro Jiménez, presidente honorífico de la Peña Ciclista Egabrense, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y entrega al deporte local.

Durante su intervención, el alcalde, Fernando Priego, ha felicitado a todos los premiados, a quienes ha definido como “ejemplo para el conjunto de la ciudadanía”, y en referencia a los homenajeados título póstumo ha subrayado que su legado “servirá de inspiración para todo el ámbito deportivo egabrense por siempre”.

Igualmente, el primer edil ha destacado el “firme compromiso del Ayuntamiento de Cabra con el deporte, no sólo como fuente de valores y de hábitos de vida saludables, sino también como motor de dinamización social y herramienta para la convivencia y el encuentro entre personas”.

Asimismo, el máximo responsable local ha reafirmado “el compromiso del Gobierno municipal con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones y servicios deportivos de la ciudad”, recordando que, con la próxima aprobación del Plan de Actuación Integrado – PAI- ‘Cabra Crece Contigo’, “se hará posible la construcción del tan demandado campo de fútbol 7, así como un nuevo circuito de trialsin en las inmediaciones de la Vía Verde, con una inversión global que supera los 1,1 millones de euros”.