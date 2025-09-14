Cabra recibe la distinción como ‘Mejor Pueblo Mágico de España’ en 2025

El Teatro ‘El Jardinito’ acogió ayer noche el acto de entrega del galardón que reconoce a Cabra como ‘Mejor Pueblo Mágico de España 2025’, un título que otorga la asociación Pueblos Mágicos de España y que convierte a la ciudad egabrense en referente nacional del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Este reconocimiento, dado a conocer el pasado mes de enero durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), se ha hecho efectivo en una gala presidida por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y que ha contado con la presencia de autoridades como el viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Víctor Manuel González, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, y representantes de ayuntamientos y entidades de la comarca de la Subbética.

Durante su intervención, el alcalde ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento de Cabra a la organización “por reconocer el valor patrimonial, natural, etnográfico y cultural de nuestra ciudad, forjado a lo largo de los siglos y que en los últimos años está sirviendo de atractivo para que miles de personas nos visiten para comprobar la magia que vosotros ya visteis aquí y que cada vez más gente conoce y valora”.

El máximo responsable municipal ha subrayado que esta distinción “refrenda la gran apuesta que este equipo de Gobierno viene realizando por el turismo y la promoción exterior de Cabra, centrada en la potenciación de un destino de calidad, accesible para cualquier tipo de visitante y comprometido con la sostenibilidad”. Buena muestra de ello es que en este 2025 un total de 38 empresas y entidades egabrenses han revalidado su certificación dentro del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), situándose a la cabeza de la provincia de Córdoba en cuanto a servicios acreditados con este distintivo.

La asociación ha valorado especialmente para la concesión de este reconocimiento el rico legado de Cabra, su entorno natural y su papel como enclave turístico en el corazón de Andalucía. Así, desde la asociación destacan el gran patrimonio monumental de la ciudad, en su mayoría procedente del barroco, así como sus tradiciones y fiestas que se desarrollan en una ubicación geográfica privilegiada, custodiada por sierras, manantiales y parajes naturales de gran relevancia. Todo ello respaldado en una variada oferta de alojamientos, que convierten a Cabra en un punto de partida inmejorable para conocer Andalucía.

Por último, Priego ha definido este galardón como “una oportunidad para seguir proyectando a nivel nacional e internacional las múltiples bondades de una ciudad que ha sabido mantener su esencia e identidad a lo largo de la historia para, hoy día, mostrarse al mundo como lo que es: un auténtico tesoro en el corazón de Andalucía”.

Durante el acto también se entregaron reconocimientos al Centro de Iniciativas Turísticas -CIT- de la Subbética, el Camino Mozárabe de Santiago, la Asociación ‘Vías Verdes de Andalucía’, la ruta ‘Caminos de Pasión’, el Grupo de Desarrollo Rural -GDR- de la Subbética, la Mancomunidad de Municipios de la Subbética e Iprodeco.

Pueblos Mágicos de España es una organización sin ánimo de lucro que agrupa actualmente a más de 150 localidades y ciudades de todo el país. Su propósito es impulsar el desarrollo turístico y territorial de sus poblaciones adheridas, poniendo en valor sus recursos locales y actuando como sello diferenciador entre los más de 8.100 municipios existentes en el conjunto del país, seleccionando aquellos que destacan por su singularidad, autenticidad y valores patrimoniales, sociales y medioambientales.