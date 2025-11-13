Cabra participa en el programa ‘Preparad@s’ para la capacitación digital de las mujeres andaluzas

El Ayuntamiento de Cabra ha anunciado el inicio de los cursos incluidos dentro del programa ‘Preparad@s’, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que busca impulsar la capacitación digital y la mejora de la empleabilidad entre las mujeres andaluzas.

Cabra se convierte así en una de las sedes seleccionadas en la provincia de Córdoba para el desarrollo de este proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El primero de los cursos previstos en la ciudad comenzará hoy jueves, 13 de noviembre, y se extenderá hasta el próximo jueves, 27 de noviembre, teniendo como sede la Casa de la Juventud. Las sesiones se impartirán de manera 100% presencial, con el objetivo de garantizar una formación práctica y completa que permita a las participantes adquirir habilidades digitales adaptadas a las demandas del mercado laboral.

En esta primera fase se desarrollarán tres itinerarios formativos diferenciados, ‘Preparada para mejorar tus oportunidades de empleo’, orientado al refuerzo de competencias digitales básicas y estrategias de búsqueda activa de empleo; ‘Preparada para dominar la ofimática y hacer que tu currículum destaque’, centrado en el uso de herramientas informáticas y en la creación de documentos y recursos profesionales; y ‘Preparada para desarrollar tu lado más creativo y diseñar tu propio contenido digital’, enfocado en el manejo de aplicaciones y plataformas para la creación de contenidos y el emprendimiento digital.

El programa ‘Preparad@s’ tiene como objetivo principal mejorar las capacidades digitales de las mujeres desempleadas o en situación de mejora laboral, reduciendo la brecha digital de género y fomentando el emprendimiento, especialmente en municipios medianos y pequeños.

De este modo, busca impulsar la inserción laboral y la creación de proyectos emprendedores de base tecnológica, al tiempo que contribuye al desarrollo económico de los territorios y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Desde el Ayuntamiento de Cabra se subraya la importancia de que la ciudad forme parte de este programa autonómico, apostando por la formación, la innovación y la igualdad de oportunidades como herramientas clave para el progreso local.

Con la puesta en marcha de los cursos ‘Preparad@s’, Cabra refuerza su compromiso con la capacitación de las mujeres y con el fomento de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, alineado con los objetivos europeos de transformación digital y cohesión social.