Cabra obtiene la distinción de ‘Dos Flores’ en los premios ‘Andalucía en Flor’ 2025

El Ayuntamiento de Cabra ha vuelto a ser distinguido en los premios ‘Andalucía en Flor 2025’, que promueve la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) y que, en esta edición, fueron entregados la pasada semana en un acto celebrado en el Teatro Apolo de Almería. Unos galardones que reconocen el trabajo de los ayuntamientos andaluces en la gestión de las zonas verdes y el cuidado del paisaje urbano.

En concreto, Cabra ha recibido la distinción de ‘Dos Flores’, el máximo galardón concedido en este certamen tras la modificación del sistema de valoración adoptado por el jurado, que ha reducido de cinco a tres el número máximo de flores posibles, incrementando de forma notable el nivel de exigencia para alcanzar cada reconocimiento. En este nuevo contexto, ningún municipio andaluz ha logrado aún obtener las tres flores.

Este reconocimiento sitúa a Cabra como municipio de referencia en Andalucía en materia de jardinería urbana y gestión de espacios verdes públicos, destacando el trabajo continuado que se viene desarrollando en este ámbito desde el Ayuntamiento. El galardón fue recogido por el jardinero mayor del Ayuntamiento de Cabra, Tomás Pavón, quien acudió al acto acompañado por la delegada municipal de Parques y Jardines, Carmen Cuevas, y el técnico, Mateo Olaya.

Según el acta del jurado, se ha valorado de manera especial “el singular desarrollo de la conectividad interna y periférica entre las diferentes zonas verdes distribuidas por la ciudad, que se encuentra en fase de configurar un entramado funcional con el horizonte puesto en habilitar una verdadera infraestructura verde”, constituyendo “un ejemplo para otras localidades”.

Asimismo, el jurado ha subrayado “el excelente estado de conservación y mantenimiento de los elementos inertes y vegetales presentes en sus zonas verdes”, destacando de forma especial espacios emblemáticos como el Parque Alcántara-Romero, la Fuente del Río y el Parque ‘Ciudad de los Niños’.

También se han puesto de relieve “las medidas implantadas para asegurar y consolidar la sostenibilidad de las zonas verdes y de los elementos vegetales presentes en las áreas urbanas y periurbanas del municipio”, según la organización del certamen.

Por último, el jurado ha resaltado la existencia en Cabra de la figura del jardinero mayor, señalando que “no es un detalle menor, sino un acierto en el enfoque de los recursos humanos, al contar con personal específicamente formado y con un alto nivel de cualificación”, una realidad poco habitual y que “explica en buena medida la calidad y coherencia de la gestión de las zonas verdes tanto en su creación como, especialmente, en su mantenimiento”.