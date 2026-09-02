Cabra muestra su apoyo a Ceuta en una concentración multitudinaria

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La Plaza de España de Cabra acogió este miércoles una concentración de apoyo y solidaridad con Ceuta, en la que participaron numerosos egabrenses. La convocatoria reunió a vecinos y representantes de la localidad en un acto con el que se quiso expresar la cercanía del municipio egabrense con la ciudad autónoma.

La concentración, celebrada a las 20.00 horas, se desarrolló en un ambiente de respeto y unidad. Los asistentes mostraron su respaldo a Ceuta y pusieron de manifiesto la importancia de la solidaridad entre territorios y administraciones ante situaciones que requieren una respuesta conjunta.

El Ayuntamiento de Cabra se sumó así a esta iniciativa, vinculada también a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reafirmando el compromiso de la localidad con los valores de convivencia, cooperación y apoyo institucional.

La nutrida presencia de personas en la Plaza de España evidenció la respuesta de la ciudadanía egabrense a una convocatoria que pretendía trasladar un mensaje claro de cercanía y respaldo: Cabra está con Ceuta.

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