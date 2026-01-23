Cabra mira a su pasado con nombre de mujer: las IX Jornadas de Historia reivindican la huella femenina en la cultura y la sociedad egabrense

La novena edición de las Jornadas de Historia de Cabra se celebrará los días 3 y 4 de febrero en el Cinestudio Municipal “Antonio Espinar Arcos” y pondrá el foco en mujeres egabrenses que marcaron la historia local

Cabra volverá a convertirse en epicentro del pensamiento histórico y cultural con la celebración de las IX Jornadas de Historia de Cabra, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que, en esta ocasión, propone una mirada necesaria y largamente reivindicada: el papel de las mujeres en la construcción de la historia, la cultura y la identidad egabrense. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Cabra a través de su Delegación de Cultura, tendrá lugar los próximos 3 y 4 de febrero en el Cinestudio Municipal “Antonio Espinar Arcos”, con entrada libre hasta completar aforo y recomendación de inscripción previa.

Bajo el lema implícito de recuperar y visibilizar trayectorias femeninas silenciadas o relegadas, esta novena edición reúne cuatro conferencias distribuidas en dos jornadas, manteniendo el formato que ha caracterizado al ciclo desde sus inicios y que ha cosechado una notable respuesta del público edición tras edición.

Unas jornadas consolidadas con una elevada respuesta del público

La delegada municipal de Cultura, M. Sierra Sabariego, ha subrayado el carácter ya plenamente asentado de este evento cultural, destacando que se trata de unas Jornadas “ya consolidadas y con una elevada respuesta de público en cada edición”. En este sentido, ha puesto en valor el enfoque elegido para este año, señalando que el programa “tiene nombre de mujer puesto que ponemos el foco en grandes mujeres egabrenses que han aportado muchísimo a la cultura y a la historia de nuestro pueblo, mujeres avanzadas a su época”.

Las palabras de la edil reflejan la voluntad institucional de seguir apostando por contenidos de calidad que conecten el rigor académico con el interés ciudadano, al tiempo que se contribuye a una lectura más completa e inclusiva del pasado local. Según ha remarcado, una de las claves del éxito de estas Jornadas reside precisamente en la combinación de “brillantes contenidos” y la “gran aceptación del público que registra año tras año”.

Reconocimiento al trabajo del coordinador y a la continuidad del proyecto

Sabariego también ha querido agradecer expresamente la labor del coordinador de las Jornadas, José Calvo Poyato, por “traer una vez más este excelente programa a su ciudad natal”, e invitó a la ciudadanía a participar activamente en una cita cultural que se ha convertido en referente dentro y fuera del municipio.

Por su parte, el propio José Calvo Poyato ha agradecido el respaldo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, subrayando que “sin esta colaboración no sería posible la celebración de esta novena edición”. El coordinador ha recordado además la evolución temática del ciclo, señalando que si en 2025 las Jornadas se dedicaron a “figuras políticas egabrenses del siglo XIX”, en esta ocasión se da cumplimiento a una propuesta planteada al cierre de la edición anterior, centrando el programa en mujeres egabrenses “que han dejado huella en la historia”.

Este cambio de enfoque responde, según se desprende de sus palabras, a una voluntad expresa de atender demandas surgidas del propio público y de enriquecer el relato histórico incorporando nuevas miradas y protagonistas.

Un formato consolidado con alta demanda de asistencia

El formato de las Jornadas se mantiene fiel a ediciones anteriores, con dos sesiones y dos conferencias por jornada, una estructura que ha demostrado ser eficaz tanto desde el punto de vista organizativo como en términos de asistencia. Calvo Poyato ha explicado que la entrada será libre hasta completar aforo, aunque ha insistido en la recomendación de inscripción previa “dada la alta demanda registrada en años anteriores”.

Desde la Delegación de Cultura se recuerda que esta inscripción resulta necesaria para una correcta organización del acceso, y puede formalizarse a través del correo electrónico cultura@cabra.es o llamando al teléfono 957 520 766.

Inauguración con una reflexión sobre las mujeres como protagonistas de la historia

Las IX Jornadas de Historia de Cabra se inaugurarán el martes 3 de febrero con la intervención de Carmen Lázaro, vicerrectora de la Universidad Jaume I de Castellón y catedrática de Derecho Romano. Su ponencia estará centrada en el papel de las mujeres como protagonistas de la historia y en “la necesidad de completar el relato histórico incorporando su presencia y contribución”.

Esta conferencia inaugural marcará el tono de todo el ciclo, planteando una reflexión de carácter general que servirá de marco para las posteriores aproximaciones a figuras concretas del ámbito egabrense y andaluz.

Mujeres relevantes del siglo XX y la figura de Nieves López Pastor

A continuación, tomará la palabra Encarnación Lemus, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, quien abordará el papel de un grupo de mujeres relevantes en el ámbito cultural del siglo XX. Entre ellas se encuentra la egabrense Nieves López Pastor, vinculada a las conocidas como Las Sinsombrero.

Según ha recordado Calvo Poyato, se trata de “creadoras que reivindicaron su autonomía y presencia pública”, una afirmación que pone de relieve la dimensión simbólica y cultural de estas mujeres en un contexto histórico marcado por profundas limitaciones para la participación femenina en la esfera pública.

Carmen Giménez Flores y la huella social y educativa en Cabra

El miércoles 4 de febrero, las Jornadas continuarán con una conferencia del propio José Calvo Poyato, dedicada a la figura de la egabrense Carmen Giménez Flores, Vizcondesa de Termens, un personaje destacado entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.

En su intervención, el coordinador ha avanzado que “pondré sobre la mesa su labor social y educativa en la ciudad, especialmente a través de la Fundación Termens, y su vinculación al patrimonio artístico local”. Una ponencia que permitirá profundizar en el impacto concreto de esta figura en la vida cultural y social de Cabra, subrayando su compromiso con el desarrollo educativo y patrimonial del municipio.

Tres condesas en el siglo XVI: poder y decisiones en un contexto adverso

La clausura de las IX Jornadas de Historia de Cabra correrá a cargo de Antonio Ramón Jiménez Montes, investigador y Cronista Oficial de la ciudad, quien centrará su intervención en tres condesas “que ostentaron el título en primera persona durante el siglo XVI”.

Su análisis se detendrá en el papel de estas mujeres como impulsoras de construcciones, instituciones y decisiones relevantes “en un periodo en el que el papel público de la mujer era notablemente limitado”, tal y como ha concluido Calvo Poyato. Una mirada al pasado que permitirá comprender mejor las estrategias, influencias y márgenes de actuación femenina en una época especialmente restrictiva.

Una cita cultural imprescindible en el calendario egabrense

Con esta programación, las IX Jornadas de Historia de Cabra refuerzan su papel como espacio de reflexión, divulgación y encuentro en torno a la historia local, apostando en esta edición por una lectura en clave femenina que contribuye a enriquecer el conocimiento colectivo y a rescatar voces y trayectorias fundamentales para entender la identidad egabrense.

La combinación de rigor académico, vocación divulgativa y compromiso institucional vuelve a situar a estas Jornadas como una de las propuestas culturales más relevantes del municipio, consolidando un proyecto que, nueve ediciones después, sigue demostrando su capacidad para renovarse y conectar con el interés ciudadano.