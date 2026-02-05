Cabra mantiene el dispositivo municipal ante la alerta naranja por fuertes vientos de la borrasca Leonardo

Cabra continúa afrontando este jueves una jornada marcada por la alerta naranja por fuertes rachas de viento, un episodio meteorológico adverso asociado a la borrasca “Leonardo”, que en las últimas horas ha dejado importantes incidencias en distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales, la Policía Local y Protección Civil, mantiene activo un dispositivo especial para atender los problemas derivados del temporal y garantizar la seguridad de la ciudadanía

Según la información facilitada por el Consistorio, los trabajos se han desarrollado de manera ininterrumpida durante la madrugada, con actuaciones centradas principalmente en la retirada de árboles caídos y en la prevención de riesgos para peatones y conductores. Estas intervenciones han sido necesarias tras un episodio de lluvias que el día anterior dejó más de 65 litros por metro cuadrado en el término municipal, a lo que se han sumado rachas de viento que, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podrían superar los 90 kilómetros por hora hasta las 18.00 horas.

Las incidencias más destacadas se han registrado en enclaves urbanos como la calle Tinte, el Parque Europa, la Acera del Cautivo y la avenida de Góngora. En estos dos últimos puntos, la caída de árboles ha provocado daños en varios vehículos estacionados, además de afecciones puntuales a la movilidad. Los servicios municipales han actuado para restablecer la normalidad en estas zonas, priorizando la seguridad y la retirada de elementos que pudieran suponer un peligro añadido.

De forma paralela, el Ayuntamiento mantiene una vigilancia constante en uno de los principales accesos a la ciudad, por la zona de la Fuente del Río. Allí se han detectado balsas de agua en la calzada debido a la gran cantidad de agua que emana de la ladera situada junto al acerado. La Policía Local supervisa los trabajos que se están realizando en este punto con el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico y evitar situaciones de riesgo para los conductores

Otro de los focos de atención se sitúa en el río Cabra, que continúa siendo objeto de seguimiento por parte del Consistorio, especialmente en los puntos donde durante la jornada anterior se produjeron desbordamientos, como Huertas Bajas y Vado del Moro. No obstante, según los datos municipales, los cauces fluviales que discurren por el casco urbano mantienen un comportamiento estable y continúan sin presentar incidencias, discurriendo con normalidad pese a las lluvias acumuladas.

Durante la madrugada también se han atendido avisos relacionados con la prevención de posibles desprendimientos sobre la vía pública. Es el caso de la calle Baños de San Juan, donde se han llevado a cabo actuaciones preventivas para evitar riesgos derivados del temporal. Estas intervenciones se enmarcan en una estrategia de anticipación ante posibles consecuencias del viento y la lluvia en zonas especialmente sensibles.

El temporal ha tenido igualmente impacto en infraestructuras de uso público. La Vía Verde del Aceite permanece cortada a su paso por la Estación de Cabra como consecuencia de la caída de un árbol de grandes dimensiones. Las condiciones de seguridad en la zona y el tamaño del ejemplar han impedido, por el momento, su retirada. Además, a última hora de la noche del día anterior quedaron resueltos los problemas de suministro eléctrico que habían afectado tanto al Polígono Vado Hermoso como al Santuario de María Santísima de la Sierra

En este contexto, el Ayuntamiento de Cabra ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones durante el episodio de “alerta naranja”. Desde el Consistorio se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas inundables, cauces o riberas, y no estacionar vehículos en áreas susceptibles de acumulación de agua o próximas a parques y zonas de arbolado. Asimismo, se aconseja asegurar objetos en balcones y azoteas ante la fuerza del viento y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

La situación meteorológica mantiene en alerta a los servicios municipales, que continúan coordinados para responder con rapidez a cualquier nueva incidencia que pueda producirse mientras se mantenga activo el aviso por fuertes vientos. La evolución del temporal en las próximas horas será determinante para la normalización completa de la actividad en la ciudad, mientras las autoridades locales insisten en la importancia de la prudencia y la colaboración ciudadana ante fenómenos meteorológicos adversos.