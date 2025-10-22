Cabra inaugura sus VIII Jornadas de Novela Histórica con aforo completo para disfrutar de un cartel de primer nivel nacional

El Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’ acogió ayer las VIII Jornadas de Novela Histórica de Cabra, un evento que se posiciona como una de las principales citas literarias de la provincia y del panorama cultural andaluz. El acto inaugural ha estado presidido por el alcalde, Fernando Priego, y el coordinador de las jornadas, el escritor e historiador egabrense, José Calvo Poyato, quienes han destacado el crecimiento y relevancia de este encuentro que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra.

Durante su intervención, Priego ha subrayado “la importancia de esta cita dentro de la programación cultural de la ciudad, que confiere a Cabra una proyección nacional gracias al elenco que nos ofrece y que está compuesto por destacados nombres de la literatura actual en castellano”. En este sentido, el primer edil ha señalado que estas Jornadas “acercan al público un género literario que se abordará desde diferentes prismas para ofrecer una visión panorámica de la novela histórica, que cuenta con miles de adeptos en todo el mundo”.

Ante un auditorio repleto de público, el regidor egabrense ha querido también poner de relieve “la extraordinaria acogida que año tras año tienen las Jornadas, que logran llenar el patio de butacas del Cinestudio y agotar en pocas horas su aforo, con una avalancha de solicitudes que llega no sólo desde Cabra sino también desde otras localidades y provincias atraídas por la calidad de esta propuesta cultural”. Por último, Priego ha agradecido a Calvo Poyato “su compromiso permanente con la ciudad y su implicación para traer a su tierra proyectos culturales de primerísimo nivel”.

Por su parte, el coordinador de las Jornadas ha reiterado su satisfacción por “la continuidad de un proyecto que cada año despierta más interés entre los lectores y seguidores del género”, agradeciendo al Ayuntamiento “el apoyo que hace posible mantener vivo este espacio de reflexión, encuentro y diálogo entre escritores y público”.

Tras la apertura oficial, las jornadas han dado comienzo con la conferencia de la periodista y escritora, Isabel San Sebastián, titulada ‘Urraca, la Temeraria, relato de una reina guerrera’, a la que ha seguido la intervención del novelista Mario Villén, que se ha incorporado al programa en sustitución de Gonzalo Giner, con la ponencia ‘La construcción de personajes en la novela histórica’.

Para mañana miércoles, 22 de octubre, abrirá la sesión a las 19.00 horas Javier Moro, Premio Planeta 2011, quien ofrecerá la conferencia ‘¿Novela histórica o historia novelada?’, cerrando el ciclo el propio coordinador, José Calvo Poyato, con la ponencia titulada ‘Tensiones en las postrimerías de la Casa de Austria en España’.