Cabra impulsa una nueva etapa en la limpieza urbana con más servicios, un Punto Limpio abierto toda la semana y atención directa al ciudadano

El nuevo contrato adjudicado a Grupo Paprec SLU entrará en funcionamiento el 1 de junio y contempla mejoras en la recogida de residuos, limpieza viaria, ampliación horaria del Punto Limpio y nuevos canales de atención vecinal

Cabra iniciará el próximo 1 de junio una nueva etapa en la gestión de la limpieza viaria, la recogida de residuos y el funcionamiento del Punto Limpio tras la entrada en vigor del nuevo contrato adjudicado a Grupo Paprec SLU. El Ayuntamiento de Cabra ha presentado las principales novedades del servicio, que incluyen una ampliación significativa del horario del Punto Limpio, la apertura de una oficina de atención al público y futuras inversiones destinadas a modernizar las instalaciones y mejorar la gestión de residuos.

El anuncio ha sido realizado por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por la delegada de Medio Ambiente, María José Romero, y el responsable comercial de Grupo Paprec SLU en Andalucía, José Luis Gallardo.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de la puesta en marcha de este nuevo servicio para la ciudad. Según explicó, se trata de “un día importante para la ciudad de Cabra y muy satisfactorio para el Ayuntamiento”, al encontrarse a pocos días del inicio de una prestación diseñada para responder a una de las principales demandas de la ciudadanía.

Priego puso especial énfasis en la creación de una oficina de atención al público, una medida que permitirá mejorar la comunicación entre vecinos y empresa concesionaria. En este sentido, afirmó que esta nueva herramienta facilitará que “los vecinos puedan trasladar sugerencias, reclamaciones, demandas o peticiones de información de forma directa”, complementando los canales ya existentes.

Un servicio que busca un antes y un después en Cabra

El alcalde señaló que el nuevo contrato debe representar “un antes y un después” en la prestación de este servicio público esencial para la ciudad. Asimismo, expresó su confianza en que esta nueva etapa contribuya a mejorar la imagen urbana del municipio.

“Esta nueva etapa va a suponer una mejora para que Cabra brille, que es lo que merece nuestra ciudad y lo que merecen los egabrenses”.

Junto a la presentación del nuevo servicio también se dio a conocer el lema que acompañará la imagen de la limpieza viaria y la recogida de residuos durante los próximos años: ‘Cabra brilla contigo, cuídala’.

Según explicó Priego, el mensaje pretende reflejar tanto la mejora del servicio como la necesidad de implicación ciudadana.

“Todos somos responsables de que Cabra brille; no solamente la empresa concesionaria, sino también los propios vecinos”.

Nueva oficina de atención al público

Una de las principales novedades será la puesta en marcha de una oficina de atención al ciudadano ubicada en el pasaje de la calle Redondo Marqués.

Datos de la nueva oficina

Servicio Información Ubicación Pasaje de la calle Redondo Marqués Horario Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas Atención Presencial y telefónica Teléfono 911 139 632 Funciones Información, incidencias, reclamaciones, sugerencias y recogida de enseres

La oficina permitirá gestionar incidencias y solicitudes de forma más cercana, además de facilitar los avisos para la recogida de enseres.

El Punto Limpio multiplica por más de tres su tiempo de apertura

La delegada de Medio Ambiente, María José Romero, destacó una de las medidas más demandadas por la ciudadanía: la ampliación del horario del Punto Limpio.

“Un servicio muy demandado por nuestros ciudadanos a lo largo de estos años”.

Según explicó, las instalaciones pasarán de ofrecer 12 horas semanales de servicio a un total de 43 horas semanales.

Evolución del horario del Punto Limpio

Concepto Antes Ahora Horas semanales de apertura 12 horas 43 horas Días de apertura Limitados Toda la semana

Horario de invierno

Día Horario Lunes a sábado 09:30-13:30 y 17:00-19:30 Domingo 09:30-13:30

Horario de verano (1 mayo – 30 septiembre)

Día Horario Lunes a sábado 09:30-13:30 y 18:00-20:30 Domingo 09:30-13:30

Digitalización e instalación de siete minipuntos limpios

La responsable municipal también avanzó que Grupo Paprec realizará inversiones en las instalaciones del Punto Limpio durante los próximos meses.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la digitalización de la información del servicio para agilizar el registro de entrada de residuos y la gestión de usuarios. Además, se instalarán siete minipuntos limpios distribuidos por distintas zonas de la ciudad.

Residuos que podrán depositarse en los minipuntos limpios

Tipo de residuo Cápsulas de café Pilas Tóneres Baterías CD DVD Pequeños electrodomésticos Bombillas

La empresa adjudicataria destaca la colaboración ciudadana

Por su parte, el responsable comercial de Grupo Paprec SLU en Andalucía, José Luis Gallardo, agradeció “la confianza” depositada por el Ayuntamiento de Cabra y destacó el esfuerzo realizado para impulsar un contrato adaptado a las necesidades actuales del municipio.

Gallardo insistió en la necesidad de la colaboración vecinal para garantizar el éxito de la implantación del nuevo servicio.

“Respetar los horarios, no depositar basura fuera de los contenedores y utilizar correctamente los nuevos servicios puestos en marcha”.

Asimismo, solicitó comprensión durante las primeras semanas de funcionamiento debido al proceso progresivo de incorporación de nueva maquinaria, tecnología, personal e inversiones.

“Paciencia” durante las primeras semanas de implantación.

Un nuevo modelo para la gestión de residuos y la limpieza urbana

La entrada en funcionamiento del nuevo contrato supone la incorporación de nuevos recursos, una mayor disponibilidad del Punto Limpio, atención directa a la ciudadanía y futuras inversiones orientadas a modernizar el servicio. Con el lema ‘Cabra brilla contigo, cuídala’, Ayuntamiento, empresa concesionaria y vecinos afrontan una nueva etapa en la gestión de la limpieza urbana y los residuos de la ciudad.