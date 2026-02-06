Cabra impulsa un curso sobre urbanismo, edificación y valoraciones para profesionales y ciudadanía

La ciudad de Cabra acoge durante los meses de febrero y marzo un curso especializado en urbanismo, edificación y valoraciones inmobiliarias, una iniciativa formativa promovida por el Centro Universitario de Desarrollo de Cabra con la colaboración del Ayuntamiento. La acción se desarrolla en la Casa de la Juventud y está orientada tanto a profesionales del sector inmobiliario como a personas interesadas en conocer el marco normativo municipal en materia urbanística.

Bajo el título ‘Nociones básicas de urbanismo, edificación y valoraciones’, el programa tiene como objetivo acercar los principales aspectos de la normativa urbanística, la edificación y la valoración de inmuebles en el municipio. La propuesta responde a una demanda concreta de la Asociación de Inmobiliarias de Cabra (Asinca), lo que refuerza su carácter práctico y vinculado a las necesidades reales del tejido profesional local.

El curso fue inaugurado por la delegada de Desarrollo Local y Formación para el Empleo del Ayuntamiento de Cabra, Toñi García, quien explicó el funcionamiento y los objetivos del Centro Universitario de Desarrollo en la ciudad. Durante su intervención, subrayó el papel de esta entidad como “herramienta para acercar la Universidad de Córdoba -UCO- a las empresas egabrenses, recogiendo sus demandas y sus necesidades y a los ciudadanos en general para favorecer la cualificación profesional”. Con estas palabras, García situó la iniciativa en el marco de una estrategia más amplia de conexión entre universidad, empresas y ciudadanía.

La acción formativa se estructura en ocho jornadas, todas ellas los viernes, entre el 6 de febrero y el 27 de marzo. Cada sesión tiene una duración de dos horas, lo que suma un total de 16 horas lectivas. Este formato concentrado busca facilitar la asistencia de profesionales en activo y de personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre urbanismo municipal, legislación del suelo y valoración de inmuebles.

Las clases están impartidas por los arquitectos Javier Muñoz y Raúl Aguilera, miembros de la empresa local Desarrollo Integrado de Proyectos. Según se detalla en la nota informativa, ambos aportan una visión técnica y práctica sobre el urbanismo, la edificación y la normativa aplicable en el ámbito municipal. La participación de profesionales con experiencia directa en el territorio permite abordar los contenidos desde una perspectiva aplicada, vinculada a la realidad urbanística de Cabra.

En cuanto al programa, la formación aborda de manera progresiva distintos contenidos relacionados con la legislación urbanística y el suelo urbano, así como el régimen del suelo rústico y los procesos de transformación urbanística. También se analizan la situación jurídica de las edificaciones y los criterios para su valoración, cuestiones de especial interés para el sector inmobiliario.

Uno de los ejes destacados del curso es el análisis específico del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Cabra, documento clave para entender el desarrollo urbano del municipio. Este enfoque permite contextualizar la normativa general en la realidad concreta de la ciudad, facilitando la comprensión de cómo se aplican las disposiciones legales en el día a día de la gestión urbanística.

Además de los aspectos estrictamente normativos, la programación incluye contenidos relacionados con los sistemas constructivos, la eficiencia energética, las instalaciones y la rehabilitación de edificios. También se aborda la normativa de edificación tanto en su versión actual como desde una perspectiva histórica, lo que contribuye a ofrecer una visión más completa de la evolución regulatoria en este ámbito.

El curso concluye con una jornada dedicada a casos prácticos y a la resolución de dudas. Esta sesión final tiene como finalidad reforzar la comprensión de los conocimientos adquiridos y facilitar su aplicación. El planteamiento combina, por tanto, una base teórica con un componente práctico orientado a resolver situaciones concretas que pueden surgir en el ejercicio profesional o en la gestión de inmuebles.

La iniciativa tiene un carácter formativo e informativo. Está dirigida tanto a profesionales del ámbito inmobiliario como a personas interesadas en comprender el funcionamiento del urbanismo municipal y los criterios básicos de edificación y valoración de inmuebles. De este modo, se pretende proporcionar herramientas útiles para interpretar el marco normativo vigente y tomar decisiones con mayor conocimiento técnico.

Con esta propuesta, Cabra refuerza su oferta de formación especializada vinculada al territorio, en un ámbito como el urbanismo y la edificación que tiene una incidencia directa en el desarrollo local. La colaboración entre el Centro Universitario de Desarrollo de Cabra y el Ayuntamiento pone de relieve una apuesta por la cualificación profesional y la actualización de conocimientos en un sector estratégico para la economía municipal.

El curso sobre urbanismo, edificación y valoraciones se consolida así como un espacio de aprendizaje y análisis para quienes trabajan o desean profundizar en la normativa urbanística de Cabra, contribuyendo a una mayor comprensión de los procesos que configuran el crecimiento y la ordenación del municipio.