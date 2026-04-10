Cabra impulsa la formación en urbanismo con un curso adaptado a las demandas del sector inmobiliario

La ciudad de Cabra refuerza su apuesta por la formación especializada en urbanismo con la clausura del curso ‘Nociones básicas de urbanismo, edificación y valoraciones’, una iniciativa que ha reunido a una veintena de alumnos entre los meses de febrero y abril. La actividad, desarrollada en la Casa de la Juventud, responde directamente a las necesidades del sector inmobiliario local y consolida la colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro Universitario de Desarrollo.

El acto de clausura contó con la presencia del alcalde, Fernando Priego, junto al director del Centro Universitario de Desarrollo, Guzmán Antonio Muñoz, y los delegados municipales de Desarrollo y Urbanismo, Toñi García y Alfonso Vergillos. La jornada final se articuló en torno a una mesa redonda con representantes de entidades bancarias y empresas inmobiliarias, generando un espacio de análisis sobre la realidad actual del urbanismo y la edificación en el ámbito local.

Formación técnica adaptada a la realidad local

El curso ha sido diseñado con un enfoque eminentemente práctico y técnico, abordando aspectos clave como la normativa urbanística, la edificación y la valoración de inmuebles. Esta acción formativa surge a raíz de la demanda de la Asociación de Inmobiliarias de Cabra (Asinca), lo que pone de manifiesto la conexión directa entre la formación ofrecida y las necesidades reales del mercado local.

A lo largo de ocho jornadas, los arquitectos Javier Muñoz y Raúl Aguilera, de la empresa Desarrollo Integrado de Proyectos, han impartido los contenidos, que han abarcado desde la legislación urbanística hasta el análisis del suelo urbano y rústico, incluyendo la situación jurídica de las edificaciones y su valoración.

Principales contenidos del curso

Un espacio de diálogo entre profesionales

La mesa redonda celebrada durante la clausura permitió compartir experiencias entre profesionales del sector financiero e inmobiliario, fomentando el intercambio de conocimientos y la reflexión sobre los retos actuales del urbanismo. Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el tejido profesional local y a mejorar la cualificación de los agentes implicados en el desarrollo urbano.

Evolución del curso (febrero – abril)

A continuación, se muestra un esquema representativo del desarrollo temporal del curso:

Apuesta institucional por la formación especializada

La organización conjunta entre el Centro Universitario de Desarrollo de Cabra y el Ayuntamiento refleja una clara estrategia institucional orientada a la capacitación profesional en sectores clave. La incorporación de contenidos como la eficiencia energética o la rehabilitación evidencia además la adaptación a las tendencias actuales del sector de la construcción y el urbanismo.

En definitiva, esta iniciativa consolida a Cabra como un referente en formación aplicada al urbanismo local, alineando la enseñanza con las demandas del mercado y promoviendo un desarrollo urbano más eficiente y sostenible.