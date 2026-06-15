Cabra impulsa la campaña ‘El árbol morado’ para facilitar el acceso a recursos contra la violencia de género mediante códigos QR

El Plan Local de Salud pone en marcha una iniciativa que acercará información de atención urgente y recursos especializados a través de espacios públicos y establecimientos colaboradores

El municipio de Cabra ha presentado una nueva iniciativa destinada a mejorar el acceso de la ciudadanía a los recursos de información, prevención y atención frente a la violencia de género. Bajo el nombre de ‘El árbol morado’, la campaña se enmarca en las actuaciones del Plan Local de Salud y apuesta por la utilización de códigos QR instalados en diferentes espacios públicos y entidades colaboradoras para ofrecer información inmediata sobre servicios de apoyo y atención especializada.

La presentación de esta línea de trabajo ha contado con la participación de la delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Cabra, Rosi Lama; la representante del Equipo de Atención a la Mujer del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Verónica León; y la delegada municipal de Igualdad y Mujer, Pilar López. La iniciativa forma parte de la línea dedicada a la violencia de género dentro del Plan Local de Salud de Cabra y se integra en una estrategia más amplia centrada en la igualdad, la prevención y la promoción de la salud.

Según se explicó durante el acto de presentación, la campaña nace del trabajo desarrollado por el grupo de género del Plan Local de Salud, integrado por profesionales de distintos ámbitos relacionados con la salud, la atención social, la igualdad y la prevención. El objetivo es acercar a la población información útil sobre recursos disponibles para actuar ante situaciones de violencia de género, favoreciendo además la detección temprana y el acceso rápido a los servicios de apoyo.

Durante su intervención, Rosi Lama destacó la implicación de las personas que participan en este proyecto y subrayó la importancia de incorporar la perspectiva de igualdad en las políticas de salud pública. La responsable municipal agradeció públicamente “la maravillosa labor y el gran compromiso” de quienes forman parte del grupo de trabajo y señaló que “la salud también se construye desde la igualdad y desde la prevención de la violencia”. Asimismo, recordó que desde el Área de Sanidad se continúa trabajando en diferentes líneas del Plan Local de Salud para informar, prevenir y ayudar en cuestiones que afectan directamente al bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, Verónica León explicó que esta actuación tiene su origen en el trabajo realizado dentro de la Red de Acción Local en Salud (RELAS) y que se encuentra integrada en la línea estratégica número cinco, dedicada específicamente a género. Según detalló, esta línea persigue objetivos relacionados con la igualdad de trato y oportunidades, la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo y la reducción de los daños para la salud derivados de la violencia de género. En palabras de León, “esta línea persigue dos objetivos generales, como son garantizar la igualdad de trato y oportunidades, eliminando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, y reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia de género”.

La campaña ‘El árbol morado’ toma como referencia una experiencia desarrollada previamente en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba que obtuvo resultados positivos. Su funcionamiento se basa en la colocación de pegatinas con códigos QR que permiten acceder directamente a una infografía digital con información sobre recursos de emergencia y servicios locales de atención frente a la violencia de género.

Los códigos estarán instalados en el interior de los aseos femeninos de instalaciones públicas de la localidad, así como en centros deportivos, dependencias municipales y otros espacios de uso ciudadano. Además, la iniciativa contempla la colaboración de entidades privadas interesadas en participar en la difusión de la información. En este sentido, Verónica León indicó que la campaña estará “abierta a la adhesión de entidades privadas, especialmente restaurantes, locales de ocio y establecimientos que quieran colaborar en la difusión de esta información”.

La información accesible mediante estos códigos QR incluirá teléfonos y recursos de atención urgente, entre ellos el Teléfono de Información a la Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer (900 200 999), así como los datos de contacto del Centro Municipal de Información a la Mujer, de la trabajadora social del Centro de Salud ‘Matrona Antonia Mesa Fernández’ de Cabra y del Equipo de Atención a la Mujer del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

Además de los contactos de emergencia y atención especializada, la infografía ofrecerá información relacionada con el ciclo de la violencia de género. El propósito de este contenido es facilitar la identificación de posibles situaciones de violencia y favorecer una respuesta más rápida por parte de las personas afectadas o de su entorno.

Durante la presentación de la campaña, Pilar López puso de relieve la importancia de que los planes de salud incorporen medidas específicas relacionadas con la violencia hacia las mujeres. La delegada municipal de Igualdad y Mujer afirmó que “un Plan Local de Salud no tendría sentido sin un apartado donde se trate la violencia hacia las mujeres”, añadiendo que la violencia de género “también es salud, porque la vida gira en ello ya que hay mujeres que mueren como consecuencia de esta realidad”.

López también agradeció la colaboración de los equipos técnicos y profesionales que han participado en la elaboración de la iniciativa, destacando la coordinación existente entre las áreas municipales y los profesionales sanitarios. Asimismo, recordó la disponibilidad permanente de los recursos de atención municipal para las mujeres que necesiten apoyo o asesoramiento.

En concreto, señaló que el Centro de Información a la Mujer, ubicado en el Centro Municipal de Servicios Sociales, permanece a disposición de las mujeres durante todo el año, de lunes a viernes, manteniendo además la coordinación con los recursos de atención disponibles fuera del horario habitual.

Con esta actuación, el Plan Local de Salud de Cabra incorpora una nueva herramienta informativa orientada a facilitar el acceso a recursos especializados y reforzar las acciones de prevención y sensibilización frente a la violencia de género, mediante un sistema accesible y disponible en diferentes puntos del municipio.