Cabra ha gestionado 354 incidencias tras dos semanas de lluvias y viento y mantiene activo el operativo municipal

El Ayuntamiento cifra en más de 1.800 horas el trabajo acumulado durante el tren de borrascas y señala que las inversiones hidráulicas han evitado “colapsos generalizados”

El Ayuntamiento de Cabra ha gestionado un total de 354 incidencias como consecuencia del tren de borrascas que afectó al municipio entre el 26 de enero y el 9 de febrero. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Fernando Priego, quien ha comparecido junto a las delegadas de Obras e Infraestructuras, Carmen Cuevas y María José Romero, para ofrecer un balance detallado del episodio meteorológico, marcado por lluvias persistentes y fuertes rachas de viento.

Durante su intervención, el regidor ha explicado que el temporal obligó a la activación permanente de todos los servicios municipales, así como del Plan Municipal de Emergencias en la última fase del episodio. “Hemos afrontado más de dos semanas de trabajo urgente y permanente, con todos los servicios municipales activados para que las incidencias tuvieran la menor repercusión posible en la vida diaria de los egabrenses”, ha afirmado.

El balance provisional recoge un total de 354 incidencias registradas hasta el momento. Las áreas más afectadas han sido parques y jardines (72), alumbrado (60), obras (59), aceras y calzadas (47), señales y semáforos (27) y alcantarillado (22). Según ha detallado el alcalde, “más de la mitad se han concentrado en arbolado, alumbrado y obras”.

Caída de arbolado y daños en infraestructuras urbanas

En el ámbito de parques y jardines, el temporal provocó la caída de coníferas y ejemplares de gran porte. El alcalde ha precisado que estas caídas no se debieron al mal estado de los árboles, sino “por la saturación de agua en el terreno y el efecto del viento”. La prioridad municipal, según sus palabras, ha sido “garantizar la seguridad, liberar calles, carreteras y caminos, así como realizar actuaciones preventivas cuando se ha detectado riesgo de caída”.

Las lluvias persistentes también han tenido impacto en la red viaria urbana. En aceras y calzadas se han detectado numerosos baches. “El alto grado de humedad ha impedido que el asfalto fragüe correctamente, lo que nos ha obligado a repetir reparaciones o a esperar a que el firme se seque”, ha indicado el regidor, quien ha pedido prudencia tanto a peatones como a conductores.

En el apartado de alumbrado público, la existencia de instalaciones soterradas y la saturación del terreno han dificultado la localización y reparación de averías. Según ha señalado el alcalde, esta situación “ha dificultado la localización y reparación de averías, alargando los tiempos normales de actuación”.

Por otro lado, en materia de obras, señalización y mobiliario urbano, se han acotado zonas afectadas por desprendimientos, reparado señales dañadas por el viento y atendido avisos comunicados por la Policía Local. En cuanto al alcantarillado y puntos de agua, se han llevado a cabo trabajos de limpieza y prevención “para evitar mayores problemas de inundación”.

Afecciones en edificios municipales

El temporal también ha provocado entradas de agua y afecciones puntuales en diversos edificios municipales. Entre ellos se encuentran el Centro Cívico de la Urbanización Blas Infante, el Centro Municipal Integrado, Servicios Sociales, el Conservatorio y la UNED. Asimismo, se han realizado actuaciones en instalaciones afectadas por la subida del nivel freático, como el restaurante de la Fuente del Río.

El volumen de trabajo acumulado refleja la intensidad del operativo desplegado. El Ayuntamiento ha contabilizado 556 horas de respuesta y 1.245 horas de solución, lo que suma un total de 1.801 horas de intervención concentradas en un periodo reducido. El alcalde ha definido este balance como “un esfuerzo extraordinario concentrado en un periodo muy corto”.

Reconocimiento a los servicios y continuidad del operativo

En el tramo final de su comparecencia, el alcalde ha agradecido la labor de los distintos servicios municipales implicados —Obras, Jardines, Electricidad y Aguas—, así como de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Junta de Andalucía, personal técnico y vecinos. También ha destacado “la comprensión y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía” durante los días más complejos del temporal.

Fernando Priego ha subrayado igualmente que las inversiones hidráulicas y los trabajos preventivos realizados en los últimos años han contribuido a minimizar las consecuencias del episodio. En este sentido, ha afirmado que estas actuaciones “han permitido resistir este episodio sin colapsos generalizados ni daños estructurales graves” este tipo de contingencias”.

El Ayuntamiento mantiene abierto el seguimiento de las incidencias pendientes, cuya resolución dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas. “Continuamos trabajando en las incidencias pendientes conforme lo permiten las condiciones meteorológicas”, ha indicado el alcalde. Además, ha recordado que la plataforma Línea Verde permanece activa para que la ciudadanía pueda comunicar nuevas incidencias.

Con este balance, el Consistorio ofrece una radiografía de los efectos del temporal en Cabra, que durante más de dos semanas ha obligado a coordinar recursos municipales para atender daños en arbolado, infraestructuras, alumbrado, edificios públicos y red de saneamiento. El operativo continúa mientras se completan las actuaciones pendientes y se evalúan los daños que, por su complejidad o por la persistencia de la humedad, requieren intervenciones adicionales.