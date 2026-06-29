Cabra guarda un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto

El Ayuntamiento de Cabra se suma a la convocatoria de la FEMP en recuerdo de las víctimas y apoyo a los afectados por la catástrofe

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Cabra ha guardado este mediodía un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano y en memoria de las víctimas del devastador terremoto que ha afectado al país.

El acto se ha desarrollado como muestra de apoyo a las miles de personas afectadas por la catástrofe y en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que se han sumado diferentes administraciones locales.

Con este gesto institucional, el Consistorio egabrense ha querido expresar su solidaridad con la población venezolana en un momento marcado por las consecuencias del seísmo y el impacto humano provocado por el desastre natural.

El minuto de silencio ha servido para rendir homenaje a las víctimas y trasladar un mensaje de apoyo a quienes sufren los efectos del terremoto, dentro de una iniciativa promovida por la FEMP para que los municipios españoles mostraran de manera conjunta su respaldo al pueblo venezolano.

La convocatoria pone de manifiesto el compromiso de las administraciones locales con las acciones de solidaridad institucional ante situaciones de emergencia internacional, recordando a las víctimas y mostrando cercanía con las personas afectadas por esta tragedia.