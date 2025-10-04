Cabra Crece Contigo. Plan de Actuación Integrado

Ayer viernes anunciaba el Alcalde de Cabra, Fernando Priego, la concesión de 10,5 millones de euros por parte de la Dirección General de Fondo Europeos para llevar a cabo el Plan de Actuación Integrado denominado «Cabra Crece Contigo». A continuación insertamos documentación facilitada por el Ayuntamiento de Cabra para que nuestros lectores puedan conocer más de cerca lo que suponen este Plan de Actuación Integrado.